Çarşı 2026 Balıkesir’de Açıldı: Kadın Emeğine Destek

Balıkesir Cumhuriyet Meydanı'nda açılan Çarşı 2026'da 100 stantta kadın üreticilerin el emeği ürünleri 27-31 Aralık tarihlerinde satışa sunulacak.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:50
Çarşı 2026 Balıkesir'de görkemli törenle açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğiyle hayata geçirilen Çarşı 2026, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle ziyaretçilere kapılarını açtı. Etkinlik, kadın üreticilerin el emeği ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturmayı amaçlıyor.

Açılış törenine geniş katılım

Açılışa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın ile birlikte CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, çok sayıda vatandaş ve basın mensubu katıldı.

Etkinlik programı ve atölyeler

2026 ruhunu yansıtan organizasyonda 100 farklı stantta kadın girişimcilerin özgün tasarımları ve el emeği ürünleri sergileniyor. Etkinlik 27-31 Aralık tarihleri arasında beş gün süreyle devam edecek. Program yalnızca alışverişle sınırlı kalmayacak; çocuklar için kitap ayracı yapımı, 3 boyutlu kitap tasarımı, origami ve kar küresi atölyeleri gibi etkinlikler düzenleniyor. Akşamları ise meydanda konserlerle müzik dinletileri gerçekleştirilecek.

Kadın Emeği Çarşısı müjdesi

Başkan Ahmet Akın, Çarşı 2026'nın hayırlı olmasını dileyerek, Balıkesir'in Cumhuriyet Meydanı'nda dayanışma ve üretimin simgelerinden birinin daha hayat bulduğunu vurguladı. Akın, başvuruların yoğunluğuna dikkat çekerek talepleri 100 stantla sınırlandırdıklarını ancak daha önce verdikleri sözü hatırlatarak kalıcı bir satış alanı hazırladıklarını açıkladı. Kadın Emeği Çarşısının yakında Sanat Sokağının sonunda kalıcı olarak açılacağını müjdeleyen Akın, kadın üreticilerin el emeğini kazanca dönüştüreceklerini ifade etti.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da 2026 yılının sağlık, mutluluk ve refah getirmesini dileyerek Çarşı 2026'nın hayırlı olmasını temenni etti.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

