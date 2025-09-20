Çay Atıklarından Biyoplastik Üreten Yerli Girişim TEKNOFEST'te

AYLİN RANA AYDİN KUŞ - Girişimci Ebru Baripoğlu ve Arda Kılınçkını, tarımsal, çay ve yumurta atıklarından ürettikleri biyoplastik ürünleri TEKNOFEST İstanbul'ta ziyaretçilere tanıttı.

TEKNOFEST’te tanıtım ve festival bilgisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Festival kapsamında çok sayıda girişim ürünlerini sergiliyor; Baripoğlu ve Kılınçkını de atıklardan ileri dönüşümle ürettikleri biyoplastik çözümlerini tanıtıyor.

Üretim kaynakları ve hedef sektörler

Baripoğlu, AA muhabirine kurdukları biyoteknoloji şirketiyle tarımsal atıklardan biyoplastik ham maddesi ürettiklerini belirtti. Çay fabrikalarından çıkan çay atıklarını katma değerli ürüne dönüştürdüklerini ifade eden Baripoğlu, partner firmalarla mutfak ürünlerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini ve ileriki aşamalarda otomotiv sektörüne girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Baripoğlu, "İleriki aşamalarda da otomotiv sektörüne girmeyi hedefliyoruz. Otomotiv sektöründe araç iç trimleri, dış tampon olabilir. Şu anda otomotiv sektörüyle birlikte AR-GE çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çay atıkları haricinde mobilyalardan çıkan talaş atıkları, aynı zamanda yumurta fabrikasından çıkan yumurta kabuğu atıklarını da kullanıyoruz." dedi.

Baripoğlu, TÜBİTAK destekleri aldıklarını ve bu sayede ürün entegrasyonunu sağladıklarını belirtti. Ürünlerini hızlıca entegre etmelerini sağlayan unsurun doğal formülasyon ve esnek reçeteler olduğunu vurguladı: "Bizi diğer rakiplerimizden ayıran en önemli özelliğimiz doğal formülasyonumuz. Biz esnek reçetelerimiz sayesinde ürünümüzün entegrasyonunu çok hızlı bir şekilde sağlayabiliyoruz."

Baripoğlu ayrıca, petrolde bazlı plastiklerin çevreyi kirlettiğine dikkat çekerek, "Biyomalzeme üretmemizin ilk hedefi çevre, aynı zamanda regülasyonlara uygun bir malzeme geliştirmek" ifadelerini kullandı ve İklim Kanunu ile regülasyonlara uyumun önemine işaret etti.

Pazar hedefleri ve regülasyon uyumu

Girişimci Arda Kılınçkını ise otomotiv sektöründeki görüşmelere değinerek şunları söyledi: "Otomotiv, paketleme ve endüstriyel ürünlere enjeksiyon baskı modülünde ürün sağlayabilirsek pazar hacmini artırabileceğimizi düşünüyoruz."

Kılınçkını, İklim Kanunu ile regülasyonların zorunlu hale geleceğini ve ürünleri regülasyona uyumlu hale getirdikleri sürece tarımsal, çay ve yumurta atıklarını kullanarak daha fazla ürün entegrasyonu sağlayabileceklerini belirtti: "Bu ürünleri regülasyona uyumlu hale getirdiğimiz müddetçe tarımsal, çay, yumurta atıklarını kullanıp daha çok ürün entegrasyonu sağlayabilecek duruma geleceğiz. Ürün entegrasyonunu fazla yapabildiğimiz takdirde sanayiye daha çok adapte edebileceğiz."

Kılınçkını gelecekte Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına yönelme planlarını aktararak, "Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'yle görüşmelerimiz var. Aynı zamanda Avrupa pazarı için de Almanya ve Hollanda'yla görüşüyoruz. Ama şu an önceliğimiz Türkiye." dedi.

Mevcut ürün yelpazesi arasında mutfak ve banyo araç gereçleri bulunduğunu belirten Kılınçkını, paketleme, otomotiv yan sanayi ve araç içi yedek parçalar gibi alanlara adaptasyon çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

