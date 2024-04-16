Cebinde 10-20 TL olanlara kara haber! 2 gün sonra şok olacaksınız

Yüksek enflasyondan dolayı paranın değeri düşerken, artık 500 TL ve 1000 TL'lik banknot basımı çağrıları yapılıyor. Söz konusu enflasyonun banka ATM'lerine de yansıdığı görüldü.

Ziraat Bankası'nda bir dönem genel müdür yardımcılığı yapan Şenol Babuşçu'nun haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yakın zamanda bastığı 5 yeni banknottan dördü 200 TL değerinde.

Bu, ATM'lerden para çekme ve yatırma işlemlerinde kullanılan banknot türlerini de etkiledi.





ATM'lerde uzun süredir 5TL ve 10TL'lik banknotlar eksikken, 20TL'lik banknotların da tamamen kaldırılacağı bildirildi.

Prof. Dr. Şenol Babuşçu tarafından yapılan bir açıkalmaya göre, tüm bankalar şu anda ATM'lerine 200, 100 ve 50 TL'lik banknotlar koyuyor. Bundan sonraki süreçte ATM'lerde 20 TL'lik banknotlar kullanılamayacak.