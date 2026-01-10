Cerrah: İnegöl'ün 15 Milyon Çöğür ve Fidan İmzası

İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi, yılda yaklaşık 15 milyon tohumdan anaç (aşılanmamış küçük fidan, çöğür) üretimiyle Türkiye'de kurulan her meyve bahçesinde Bursa imzası taşıyor.

Kooperatif destekli üretim ve tarihçe

Cerrah Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Bayram, kooperatifin 2007 yılında kurulduğunu ve 2011'den bu yana profesyonel faaliyet yürüttüğünü belirtti. Bayram, 2011 yılına kadar yaklaşık 60 ortağa sahip olduklarını, ziraat mühendisi çalıştırma zorunluluğu ve doku kültürü laboratuvarlarındaki üretimin artmasıyla ortak sayısının bugün 30'a gerilediğini anlattı.

Bugün 600 dönüm üzerinde çöğür ve fidan üretimi yaptıklarını ifade eden Bayram, 'Fidanın başlangıcı çöğürdür. Tohum anaç yani çöğür olmadan fidan olmaz. 2025 yılını hesap edersek yaklaşık 15 milyon çöğür üretimimiz oldu. Ayrıca 3 milyona yakın elma anacı üretiyoruz' diye konuştu.

Tohum kaynakları ve üretim çeşitliliği

İnegöllü üreticiler, tohum temini için ülkenin farklı bölgelerine gidiyor. Bayram'ın aktardığına göre armut tohumları Ardahan'dan, kayısı tohumları Tokat ve Erzincan dağlarından, kiraz tohumları Düzce köylerinden temin ediliyor. Erik tohumları ise bölge içinde, Bursa çevresinden sağlanıyor. Bu tohumlar İnegöl'e getirilerek çöğüre dönüştürülüyor ve fidan üretimi süreci başlatılıyor.

Bayram, 'Kimisi sadece çöğür, kimi de hem çöğür hem fidan üretiyor. İnegöl'ü, Bursa'yı da içine katarsak bölgeye yaklaşık 7 milyon da fidan üretimi var. Sadece Cerrah olarak 20 milyon civarında çöğür ve fidan üretiyoruz' dedi.

İhracat ve bölgesel etki

Bayram, tohumların Cerrah'da bir yıl içinde çöğüre dönüştüğünü ve tohum anacının en sağlıklı anacı oluşturduğunu vurguladı. 'Tohum anacı en sağlıklı anaçtır, çöğürdür. Bunlarla kurulan bahçeler terbiye edilmesi gerekiyor ki verimli bahçe oluşsun. Bugün Türkiye'de kurulan her meyve bahçesinde, Azerbaycan'da kurulan bahçelerin önemli bölümünde Cerrah imzası var. Bizdeki çöğür olmadan bahçe kurulamaz' ifadelerini kullandı.

Cerrah üretimi yalnızca Azerbaycan ile sınırlı kalmıyor; Bayram, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ile Avrupa, Ortadoğu ve Arap ülkelerine ihracat yaptıklarını, özellikle Azerbaycan'a son 15 yılda milyonlarca çöğür ve fidan gönderildiğini söyledi.

Sonuç olarak, Cerrah Mahallesi ve Cerrah Kooperatifi, Türkiye iç piyasasında ve uluslararası pazarda meyvecilik için kritik bir tohum ve anaç kaynağı olarak öne çıkıyor.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL CERRAH MAHALLESİ'NİN, YILDA YAKLAŞIK 15 MİLYON TOHUMDAN ANAÇ (AŞILANMAMIŞ KÜÇÜK FİDAN, ÇÖĞÜR) ÜRETİMİYLE ÜLKEDE KURULAN HER BAHÇEDE İMZASI BULUNUYOR.