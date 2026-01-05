DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon Süreci Koordineli Adımlarla Güçleniyor

Cevdet Yılmaz, aralık ayında tüketici enflasyonunun %0,89, yıllık enflasyonun %30,89 olduğunu belirterek dezenflasyon sürecinin güçlendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:02
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:02
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon Süreci Koordineli Adımlarla Güçleniyor

Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon Süreci Koordineli Adımlarla Güçleniyor

Yılmaz’ın Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya paylaşımında, uygulanan politikalar sayesinde dezenflasyon sürecinin güçlendiğini bildirdi.

Yılmaz, açıklamasında, "Enflasyonla mücadeleye yönelik kararlı ve koordineli adımlarımız ile programımıza duyulan güven neticesinde dezenflasyon süreci güçleniyor" ifadelerine yer verdi.

Paylaşıma göre, tüketici enflasyonu aralık ayında %0,89 olarak gerçekleşirken, aylık enflasyondaki belirgin yavaşlama sonucu yıllık enflasyon %30,89 seviyesine geriledi.

Yılmaz, tarımsal üretimde don ve kuraklık nedeniyle yaşanan azalma ile gıda fiyatlarında görülen geçici artışların, 2025 yıl sonu enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinde etkili olduğunu belirtti. Buna rağmen, talepte dengeleme, fiyatlama davranışlarında normalleşme ve beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki düşüşün 2024 Mayıs ayına göre 44,6 puan seviyesine ulaştığını vurguladı.

Metinde öne çıkan diğer veriler şöyle:

• Temel mal enflasyonu 2025 sonu itibarıyla yıllık %17,7 seviyesine gerileyerek tüketici enflasyonunun 13,2 puan altında gerçekleşmiştir.

• Hizmet enflasyonundaki yavaşlama kademeli şekilde devam ederek yıllık %44’e düşmüştür.

Yılmaz, önümüzdeki dönemde eğitim ve kira gibi geriye dönük fiyatlama eğiliminin güçlü olduğu kalemlerdeki artış hızlarının belirgin şekilde yavaşlayacağını ve bunun yıllık enflasyondaki iyileşmeyi daha ileri taşıyacağını öngördüklerini ifade etti.

Para, maliye, gelir politikaları ve yapısal dönüşüm adımları ile enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Yılmaz, mali disiplinin korunacağı ve deprem harcamalarındaki azalma ile oluşan mali alanın, yönetilen/yönlendirilen fiyatların hedef enflasyonla uyumlu belirlenmesinde kullanılacağını kaydetti.

Ayrıca, sosyal konut, gıda, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi arz yönlü politikaların hayata geçirilerek enflasyonla mücadelenin güçlendirileceği bildirildi. Bu kapsamda hedefler şu şekilde aktarıldı: 2026’da enflasyonun yüzde 20’li seviyelerin altına inmesi, fiyatlama davranışlarında yapışkanlığın kalıcı olarak kırılması ve 2027’den itibaren enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere gerilemesi.

Yılmaz açıklamasını, dezenflasyonun tesis edilmesiyle öngörülebilirliğin artmasının, yatırım ortamının iyileşmesinin ve sosyal refahın kalıcı şekilde yükselmesinin amaçlandığını belirterek sonlandırdı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, "ENFLASYONLA MÜCADELEYE YÖNELİK KARARLI VE KOORDİNELİ...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, "ENFLASYONLA MÜCADELEYE YÖNELİK KARARLI VE KOORDİNELİ ADIMLARIMIZ İLE PROGRAMIMIZA DUYULAN GÜVEN NETİCESİNDE DEZENFLASYON SÜRECİ GÜÇLENİYOR" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Besilik Hayvan İthalat Başvuruları 12-23 Ocak'ta — ESK ve TÜRKVET Uyarısı
2
TT Ventures CES'te Yatırım Ortaklığı ile Küresel Bağlantılarını Güçlendiriyor
3
Bakan Bolat: Yıllık enflasyon Aralık'ta %30,89 ile 49 ayın en düşük seviyesinde
4
BOSAB 2026 Vizyonu: Yeşil OSB, Su Güvenliği ve Yangın Tedbirleri
5
Sadıkoğlu: KOSGEB Kredi Borçları Silinsin veya 2 Yıl Ertelensin
6
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon Süreci Koordineli Adımlarla Güçleniyor
7
OYAK ve KOOP Market'ten Üyelere Özel İndirim İş Birliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları