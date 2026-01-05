Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon Süreci Koordineli Adımlarla Güçleniyor

Yılmaz’ın Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya paylaşımında, uygulanan politikalar sayesinde dezenflasyon sürecinin güçlendiğini bildirdi.

Yılmaz, açıklamasında, "Enflasyonla mücadeleye yönelik kararlı ve koordineli adımlarımız ile programımıza duyulan güven neticesinde dezenflasyon süreci güçleniyor" ifadelerine yer verdi.

Paylaşıma göre, tüketici enflasyonu aralık ayında %0,89 olarak gerçekleşirken, aylık enflasyondaki belirgin yavaşlama sonucu yıllık enflasyon %30,89 seviyesine geriledi.

Yılmaz, tarımsal üretimde don ve kuraklık nedeniyle yaşanan azalma ile gıda fiyatlarında görülen geçici artışların, 2025 yıl sonu enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinde etkili olduğunu belirtti. Buna rağmen, talepte dengeleme, fiyatlama davranışlarında normalleşme ve beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki düşüşün 2024 Mayıs ayına göre 44,6 puan seviyesine ulaştığını vurguladı.

Metinde öne çıkan diğer veriler şöyle:

• Temel mal enflasyonu 2025 sonu itibarıyla yıllık %17,7 seviyesine gerileyerek tüketici enflasyonunun 13,2 puan altında gerçekleşmiştir.

• Hizmet enflasyonundaki yavaşlama kademeli şekilde devam ederek yıllık %44’e düşmüştür.

Yılmaz, önümüzdeki dönemde eğitim ve kira gibi geriye dönük fiyatlama eğiliminin güçlü olduğu kalemlerdeki artış hızlarının belirgin şekilde yavaşlayacağını ve bunun yıllık enflasyondaki iyileşmeyi daha ileri taşıyacağını öngördüklerini ifade etti.

Para, maliye, gelir politikaları ve yapısal dönüşüm adımları ile enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Yılmaz, mali disiplinin korunacağı ve deprem harcamalarındaki azalma ile oluşan mali alanın, yönetilen/yönlendirilen fiyatların hedef enflasyonla uyumlu belirlenmesinde kullanılacağını kaydetti.

Ayrıca, sosyal konut, gıda, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi arz yönlü politikaların hayata geçirilerek enflasyonla mücadelenin güçlendirileceği bildirildi. Bu kapsamda hedefler şu şekilde aktarıldı: 2026’da enflasyonun yüzde 20’li seviyelerin altına inmesi, fiyatlama davranışlarında yapışkanlığın kalıcı olarak kırılması ve 2027’den itibaren enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere gerilemesi.

Yılmaz açıklamasını, dezenflasyonun tesis edilmesiyle öngörülebilirliğin artmasının, yatırım ortamının iyileşmesinin ve sosyal refahın kalıcı şekilde yükselmesinin amaçlandığını belirterek sonlandırdı.

