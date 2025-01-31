DOLAR
35,86 -0,21%
EURO
37,24 0,36%
ALTIN
3.227,54 -0,42%
BITCOIN
3.751.357,66 0,55%

Çin, 2024'te İhracatını 160'tan Fazla Ülkede Artırdı

Çin'in 2024 yılı ihracatı, 160'tan fazla ülkeye bir önceki yıla göre artış gösterdi. Brezilya, BAE ve Suudi Arabistan öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:44
Çin, 2024'te İhracatını 160'tan Fazla Ülkede Artırdı

Çin, 2024 yılında 160'tan fazla ülkeye yaptığı ihracatla dikkatleri üzerine çekti. Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, ihracat bir önceki yıla göre önemli bir artış kaydetti.

İhracatta Öne Çıkan Ülkeler

Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan, Çin'in en fazla ihracat artışı yaşadığı ülkeler oldu. Brezilya'ya yapılan ihracat, yüzde 23,3, BAE'ye yüzde 19,2, Suudi Arabistan'a ise yüzde 18,2 oranında arttı.

ASEAN ve Kuşak Yol Ülkelerine Artış

Ayrıca, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine yapılan ihracat, geçen yıla göre yüzde 13,4 artarken, Kuşak ve Yol Girişimi'nde yer alan ülkelere ise yüzde 9,6 oranında bir artış yaşandı.

Geleneksel Pazarlar

Çin'in geleneksel pazarları arasında yer alan ABD'ye olan ihracatı yüzde 6,1, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ise yüzde 4,3 oranında bir artış gösterdi.

Ekonomik Büyüme ve Yeni Enerji Talebi

Dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki Çin, 2023'te yüzde 4,6 oranında bir ihracat düşüşü yaşarken, 2024'te %5,9’luk bir artış gerçekleştirdi.

Bu dönemde ihracat, ekonomide sıkıntıların yaşandığı bir zamanda büyümenin itici gücü haline geldi. Çin'in ürettiği elektrikli araçlar, bataryalar, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yeni enerji donanımlarına olan talebin artması, iç talebin zayıf olduğu bu dönemde büyümenin motoru oldu.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KAGİDER Toplantısında Kadın Girişimciliği Destekleyen Stratejiler Paylaşıldı
2
ATO Başkanı Baran'dan İşletmelere Destek Talebi
3
Yeni yılda ÖTV'siz sıfır araçlar listesi! Listeye bakanın başı dönecek
4
Gümrük Vergisiz İthalat Kontenjanları Belirlendi
5
Brent Petrol Fiyatı 74,81 Dolar Seviyesinde Sabitlendi
6
VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yatay Başladı
7
Bakan Şimşek'ten Dış Ticaret Açığı Değerlendirmesi

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir