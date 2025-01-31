Çin, 2024'te İhracatını 160'tan Fazla Ülkede Artırdı

Çin, 2024 yılında 160'tan fazla ülkeye yaptığı ihracatla dikkatleri üzerine çekti. Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, ihracat bir önceki yıla göre önemli bir artış kaydetti.

İhracatta Öne Çıkan Ülkeler

Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan, Çin'in en fazla ihracat artışı yaşadığı ülkeler oldu. Brezilya'ya yapılan ihracat, yüzde 23,3, BAE'ye yüzde 19,2, Suudi Arabistan'a ise yüzde 18,2 oranında arttı.

ASEAN ve Kuşak Yol Ülkelerine Artış

Ayrıca, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine yapılan ihracat, geçen yıla göre yüzde 13,4 artarken, Kuşak ve Yol Girişimi'nde yer alan ülkelere ise yüzde 9,6 oranında bir artış yaşandı.

Geleneksel Pazarlar

Çin'in geleneksel pazarları arasında yer alan ABD'ye olan ihracatı yüzde 6,1, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ise yüzde 4,3 oranında bir artış gösterdi.

Ekonomik Büyüme ve Yeni Enerji Talebi

Dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki Çin, 2023'te yüzde 4,6 oranında bir ihracat düşüşü yaşarken, 2024'te %5,9’luk bir artış gerçekleştirdi.

Bu dönemde ihracat, ekonomide sıkıntıların yaşandığı bir zamanda büyümenin itici gücü haline geldi. Çin'in ürettiği elektrikli araçlar, bataryalar, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yeni enerji donanımlarına olan talebin artması, iç talebin zayıf olduğu bu dönemde büyümenin motoru oldu.