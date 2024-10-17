Çin Benzinli Araçlara Gümrük Tarifelerini Artırıyor

Çin Benzinli İthal Araçlara Yönelik Gümrük Tarifelerini Artırmayı Planlıyor

Çin, büyük motor hacmine sahip benzinli araçlar için gümrük tarifelerini artırma görüşmelerine başladı. Bu gelişme, Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yadong tarafından Pekin'deki basın toplantısında duyuruldu.

Gümrük Tarifeleri Üzerinde Çalışmalar Sürüyor

Sözcü Hı Yadong, büyük motorlu benzinli araçlar için gümrük tarifelerinin artırılmasına yönelik çeşitli faktörlerin dikkate alınarak karar verileceğini belirtti. Bu kararın, dünya genelinde pek çok ülkenin kendi sanayilerini koruma amacıyla uyguladığı ek tarifelerle çelişip çelişmeyeceği merak konusu.

AB Ülkeleri Ek Gümrük Vergileri Uyguluyor

Özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 4 Ekim'de yaptığı oylamada, Çin'den ithal elektrikli araçlara ek gümrük vergileri getirilmesi yönündeki öneriyi desteklemişti. Bu durum, Çin'in benzinli araçlar üzerindeki gümrük tarifesi artışı planının neden bu kadar önemli olduğunu gösteriyor.

ETKİLERİ NELER OLACAK?

Çin'in bu hamlesinin, özellikle yüksek motorlu araçlar üreten Avrupa ülkeleri üzerindeki etkisi muhtemel. Bu durum, Çin'in otomotiv sanayini ve uluslararası ilişkilerini yeniden şekillendirebilir.