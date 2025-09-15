Çin Ekonomisinde Yavaşlama Ağustos 2025'te de Sürdü: Sanayi %5,2, Perakende %3,4

Ağustos 2025'te Çin'de üretim, tüketim ve yatırımlarda ivme kaybı sürdü; sanayi üretimi %5,2, perakende satışlar %3,4, sabit sermaye yatırımları ilk 8 ayda %0,5 arttı.

Çin Ekonomisinde Yavaşlama Ağustos 2025'te de Sürdü: Sanayi %5,2, Perakende %3,4

Çin ekonomisinde yavaşlama Ağustos 2025'te de sürdü

ABD kaynaklı tarife belirsizliğinin etkileri devam ederken, üretim, tüketim ve yatırımlardaki ivme kaybı Ağustos ayında da hissedildi. Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) tarafından açıklanan veriler, Ağustos 2025 dönemi sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarını içeriyor.

Üretim ve tüketimin ivmesi azaldı

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre %5,2 arttı. Bu oran, Temmuz'daki %5,7 artışın gerisinde kaldı.

Sanayi üretimi yıl içinde şu şekilde seyretti: Ocak-ve Şubat %5,9, Mart %7,7, Nisan %6,1, Mayıs %5,8, Haziran %6,8 ve Temmuz %5,7.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar Ağustos'ta %3,4 artarken, Temmuz'daki %3,7 artış seviyesinin gerisinde kaldı. Perakende satışlar yılın önceki dönemlerinde Ocak-Şubat %4, Mart %5,9, Nisan %5,1, Mayıs %6,4, Haziran %4,8 ve Temmuz %3,7 artışlar göstermişti.

Hükümetin iç talebi canlandırmak amacıyla uyguladığı teşviklerin etkisi azalma işareti veriyor; merkezi ve yerel yönetimlerin tüketici ürünleri için uyguladığı takas teşvik programları önceki aylarda perakende satışlara destek sağlamıştı.

Yatırımlarda artış geriledi

Sabit sermaye yatırımları (altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım) ilk 8 ayda yıllık %0,5 artış kaydederek, ilk 7 aydaki %1,6 artışın gerisinde kaldı.

Bu düşüşte gayrimenkul sektöründeki uzun süredir devam eden gerileme etkili oldu. İlk 8 ayda gayrimenkul yatırımları %12,9 düştü; bu, ilk 7 aydaki %12 düşüşten daha hızlı bir gerilemeyi işaret ediyor. Yeni konut satışları (yüzölçümü bazında) ilk 8 ayda %4,7 azalırken, ilk 7 aydaki %4 düşüşe göre ivme kaybı yaşandı.

Gayrimenkul yatırımları hariç tutulduğunda sabit sermaye yatırımları ilk 7 ayda %4,2 artış kaydetmişti. Bu dönemde imalat yatırımları %5,1, altyapı yatırımları ise %2 yükseldi.

İşsizlik oranı yükseldi

Ülkede kentlerdeki genel işsizlik oranı Temmuz'da %5,2 iken, Ağustos sonu itibarıyla %5,3'e yükseldi. Yıl içinde işsizlik oranı Ocak %5,2, Şubat %5,4, Mart %5,2, Nisan %5,1, Mayıs ve Haziran %5, Temmuz %5,2 olarak kaydedilmişti.

UİB verileri, tarife kaynaklı dış talep belirsizliğinin ekonomideki toparlanma sürecini baskıladığını ve iç talebi canlandırmaya yönelik teşviklerin etkisinin azaldığını gösteriyor.

