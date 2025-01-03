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Çin Hava Yolu Taşımacılığında Rekor: 2024'te 730 Milyon Yolcu

Çin, 2024 yılında hava yoluyla 730 milyon yolcu taşıyarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Yüzde 18 artış ile 5,39 milyon sefer yapıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 18:27
Çin Hava Yolu Taşımacılığında Rekor: 2024'te 730 Milyon Yolcu

Çin Hava Taşımacılığında Tarihi Rekor

Çin, 2024 yılında hava yolu taşımacılığında 730 milyon yolcu taşıyarak yeni bir rekor kırdı. Bu rakam, Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) tarafından açıklanan verilere dayanıyor.

Yüzde 18 Artış

CAAC verilerine göre, 2024'te hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 18 oranında artış gösterdi. 730 milyon yolcu taşıyarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan hava yolu şirketleri, toplamda 5,39 milyon sefer gerçekleştirirken, uçuş süreleri 13,81 milyon saat olarak kaydedildi.

Güvenli Seyahat

Yıl boyunca hava yolu taşımacılığında herhangi bir kaza meydana gelmemesi, sektörün güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı. Ayrıca, 14 Ocak-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Bahar Bayramı tatili döneminde 90 milyon yolcu hava yolunu tercih edecek.

Önceki Yıl Verileri

Geçtiğimiz yıl, 2023'te Çin hava yolu şirketleri 640 milyon yolcu taşımıştı. 2024 yılına ait bu yeni veriler, ülkenin hava taşımacılığındaki büyüme trendinin sürdüğünü gösteriyor.

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