Çin İmalat PMI Ağustos 2025'te 49,4 ile Daralma Seyrini Sürdürdü

Çin'de imalat aktivitesi Ağustos 2025'te daralma göstermeye devam etti

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayiindeki ekonomik aktivite Ağustos 2025'te önceki aya göre artış gösterse de daralma trendi korunuyor.

İmalat PMI verileri

İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ağustos 2025'te bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 49,4 seviyesine yükseldi.

Ticaret gerilimi de sektörü etkilemeye devam ediyor: ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırması ve Pekin'in karşılık vermesiyle tırmanan gerilim sonrası taraflar müzakere masasına otursa da süregelen belirsizlik, ihracata dayalı olan Çin imalatında aktiviteyi olumsuz etkiliyor.

Endeksin yıl içindeki seyri şöyle: ocakta 49,1, şubatta 50,2, martta 50,5, nisanda 49,0 (son 16 ayın en düşük seviyesi), mayısta 49,5, haziranda 49,7, temmuzda 49,3 ve ağustosta 49,4.

İmalat dışı PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI ise temmuzda 0,2 puan artarak 50,3 seviyesine yükseldi. Bu alt endeks içinde inşaat 49,1, hizmetler ise 50,5 olarak kaydedildi.

İmalat dışı endeksin yıl içindeki değişimi: ocakta 50,2, şubatta 50,4, martta 50,8, nisanda 50,4, mayısta 50,3, haziranda 50,5 ve temmuzda 50,1 idi.

PMI göstergelerinde 50 değeri büyüme-ezalış ayrımını belirliyor: 50'nin üzeri ekonomik faaliyet artışına, altı ise azalışa işaret ediyor.