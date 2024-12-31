Çin İmalat Sektörü Aralık'ta Genişlemeye Devam Etti

Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, Aralık ayında önceki iki ayda gösterdiği genişleme seyrini sürdürdü. Çine Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) geçen aya göre 0,2 puan azalarak 50,1 değerinde gerçekleşti, ancak bu değer büyüme eşiğinin üzerinde kalmayı başardı.

Endeksin Geçmişi

Ekim ayında 50,1'e yükselen PMI, 5 ay aradan sonra genişleme gösterirken, Kasım ayında 50,3 ile bu artışını devam ettirdi. İmalat sanayi PMI içindeki yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise 48,1'den 48,3'e çıksa da büyüme eşiğinin altında kalarak dış talepteki zayıflığın sürdüğünü gösterdi.

İmalat sanayi PMI, önceki aylarda 49,2 ve 49,1 değerlerinde ölçüldükten sonra Mart ayında %50,8 ile son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Mayıs ayında 49,5'e gerileyen endeks, yaz aylarında sürekli dalgalanmalar gösterdi; ancak Ekim ayında yeniden 50,1'e çıkarak genişleme seyrine girdi.

İmalat Dışı PMI Gelişmeleri

İmalat dışı PMI ise, hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayarak Aralık ayında 2,2 puan artışla 52,2'ye yükseldi. Ekim ayında 50,2 olan endeks, Kasım ayında 50'ye gerilemişti. İmalat dışı PMI içindeki inşaat sektörü alt endeksi 49,7'den 53,2'ye çıkarak belirgin bir artış kaydetti.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, aktivite artışında Ocak'ın sonundaki Bahar Bayramı tatili öncesinde inşaat şirketlerinin iş akışlarını hızlandırmasının etkili olduğunu belirtti. Ayrıca, kamu altyapı harcamalarının da aktiviteyi olumlu etkilediği analistler tarafından vurgulandı.

İmalat dışı PMI içindeki hizmetler alt endeksi ise Aralık ayında 50,1'den 52'ye çıktı. PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışı, altındaki değerler ise azalışı işaret ediyor.