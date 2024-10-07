Çin'in Döviz Rezervleri Eylülde 3 Trilyon 316 Milyar Dolara Ulaştı

Çin'in Döviz Rezervlerinde Önemli Artış

Çin'in döviz rezerv varlıkları, eylül ayında 3 trilyon 316 milyar dolara ulaştı. Bu seviye, Çin Devlet Döviz Takas İdaresi tarafından yapılan açıklamalarla doğrulandı.

Rezerve Yönelik Veriler

Açıklama, eylül sonunda döviz rezervlerinin, bir önceki aya göre 28,2 milyar dolar artış gösterdiğini belirtti. Ağustos ayına kıyasla rezerv değerinde %0,86'lık bir artış yaşandığı ifade edildi.

Piyasalardaki Etkiler

Ayrıca, ABD Doları Endeksinin eylülde düştüğü ve küresel finansal varlık fiyatlarının arttığı bilgisi de dikkat çekti. Bu çerçevede, döviz rezervlerindeki artış, takas işlemlerinin ve varlık fiyatlarındaki değişimlerin bileşik etkisinden kaynaklandığı vurgulandı.

Çin'in döviz rezervleri, 10 aydır 3,2 trilyon dolar seviyesinin üzerinde seyretmektedir.