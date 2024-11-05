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Çin Uluslararası İthalat Fuarı 7. Kez Gerçekleşti

CIIE bu yıl Şanghay'da 7. kez kapılarını açtı, 3,500 firma katılıyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:30
Çin Uluslararası İthalat Fuarı 7. Kez Gerçekleşti

Çin Uluslararası İthalat Fuarı 7. Kez Başladı

Şanghay'da gerçekleştirilen Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) bu yıl 7. kez kapılarını açtı. Fuarın açılış törenine 150'den fazla ülkeden 1000'in üzerinde hükümet ve iş dünyası temsilcisi katıldı.

Başbakan Li Çiang'ın Vurguları

Çin Başbakanı Li Çiang, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinin daha fazla dışa açılmasının yavaşlayan küresel ekonomi için önemli bir istikrar unsuru olacağını belirtti. Çin'in küresel ekonomiyi harekete geçirecek güce sahip olduğunu dile getiren Li, "Çin, süper büyüklükteki pazarını daha fazla dışa açacak ve fırsatlarını diğer ülkelerle paylaşmak için güçlü önlemler alacak," dedi.

Li, Çin ekonomisinin karşılaştığı mevcut zorlukların üstesinden gelmek için işbirliği gerekliliğine dikkat çekti ve "Dönemsel yavaşlamaya karşı büyük boyutlu canlandırma politikaları uygulama yeteneğine sahibiz," ifadesini kullandı.

Malezya Başbakanı'nın İfadeleri

Malezya Başbakanı Enver İbrahim de CIIE'ye katılımı sırasında uluslararası ticaretteki adil olmayan uygulamalara son verilmesi çağrısında bulundu. İbrahim, "Serbest ticaret ve sürdürülebilirlik hedefleri için çok kültürlü işbirliğine önem vermeliyiz," dedi.

İbrahim, ülkesi Malezya'nın da üyesi olduğu Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) bölgedeki ekonomik büyüme ve refahın paylaşımı konusunda önemli bir rol oynadığını vurguladı.

CIIE'nin Tarihçesi ve Önemi

Çin, CIIE'yi ilk kez 2018 yılında, ABD ile karşılıklı gümrük tarifelerinin artmasıyla tetiklenen ticaret savaşının ardından düzenlemiştir. Her yıl gerçekleştirilen bu etkinlik, sadece bir ticaret fuarı olmanın ötesinde, yabancı işletmeler için Çin'in merkezi ve yerel yönetimleriyle ilişki kurma zemini olarak değerlendirilmektedir.

Bu yıl, 5-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen fuara, 150'den fazla ülkeden 3,500 firma ve kurum katılmaktadır.

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