DOLAR
41,12 0,16%
EURO
48,22 -0,13%
ALTIN
4.587,37 -0,54%
BITCOIN
4.503.017,33 -0,38%

ÇOMÜ'de Peynircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu: Ezine peyniri hedefte

ÇOMÜ bünyesinde Peynircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Ezine peyniri ve bölge süt ürünlerinin kalite, katma değer ve verimliliği artırılacak.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 12:39
ÇOMÜ'de Peynircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu: Ezine peyniri hedefte

ÇOMÜ'de Peynircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde kurulan Peynircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Merkezin kuruluşu, bölgedeki süt ve süt ürünlerinin kalite ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Merkezin amacı

Açıklamada, Türkiye'nin önemli coğrafi işaretli ürünlerinden biri olan Ezine peyniri başta olmak üzere, Çanakkale ve çevresindeki süt ve süt ürünlerinin kalite, standart, katma değer ve verimliliğinin artırılması amacıyla merkezin kurulduğu belirtildi. Kurumun, bölge ekonomisine ve yerel üreticilere önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Faaliyet alanları

Merkezin planlanan faaliyetleri arasında çiğ süt kalitesinin düzenli denetlenmesi ve kayıt altına alınması, Ezine peynirinde bilimsel araştırma ve geliştirme projelerinin yürütülmesi, yerel üreticilere ürün ve yöntem geliştirme desteği verilmesi yer alıyor. Ayrıca ulusal ve uluslararası işbirliklerinin sağlanması, sektördeki gelişmelerin takip edilip kamuoyuyla paylaşılması ile eğitim, seminer ve sertifika programları aracılığıyla üreticilerin bilinçlendirilmesi de merkez faaliyetleri arasında sayıldı.

Rektörün değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu konuya ilişkin şunları kaydetti: 'Ezine peynirimiz ve Çanakkale'mizin süt ürünleri, yalnızca bölgemiz için değil, ülkemiz için de büyük bir değer taşımaktadır. Üniversitemiz, kurulan bu merkez aracılığıyla hem bilimsel bilgi üretiminde hem de yerel üreticimizin rekabet gücünü artıracak çalışmaların içinde aktif şekilde yer alacaktır. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanındaki tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber ederek Ezine peynirimizi dünya standartlarında marka değerine kavuşturmak için kararlılıkla çalışacağız.'

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MARS - CJ ENM Rekabet Soruşturması Taahhütle Sonlandırıldı
2
Teksas-Türkiye İş Forumu: Enerji Alanında Stratejik İşbirliği Vurgusu
3
Çin Sanayi Sektöründe 2024'te Karlar Yüzde 3,3 Düştü
4
2024'te Bursa, Otomobil Üretiminde Zirvede: 434 Bin Araç Üretildi
5
Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi
6
Mobilya Sektöründe İhracat Hedefi 9 Milyar Dolar
7
ÇOMÜ'de Peynircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu: Ezine peyniri hedefte

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu