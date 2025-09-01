ÇOMÜ'de Peynircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu: Ezine peyniri hedefte

ÇOMÜ'de Peynircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde kurulan Peynircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Merkezin kuruluşu, bölgedeki süt ve süt ürünlerinin kalite ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Merkezin amacı

Açıklamada, Türkiye'nin önemli coğrafi işaretli ürünlerinden biri olan Ezine peyniri başta olmak üzere, Çanakkale ve çevresindeki süt ve süt ürünlerinin kalite, standart, katma değer ve verimliliğinin artırılması amacıyla merkezin kurulduğu belirtildi. Kurumun, bölge ekonomisine ve yerel üreticilere önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Faaliyet alanları

Merkezin planlanan faaliyetleri arasında çiğ süt kalitesinin düzenli denetlenmesi ve kayıt altına alınması, Ezine peynirinde bilimsel araştırma ve geliştirme projelerinin yürütülmesi, yerel üreticilere ürün ve yöntem geliştirme desteği verilmesi yer alıyor. Ayrıca ulusal ve uluslararası işbirliklerinin sağlanması, sektördeki gelişmelerin takip edilip kamuoyuyla paylaşılması ile eğitim, seminer ve sertifika programları aracılığıyla üreticilerin bilinçlendirilmesi de merkez faaliyetleri arasında sayıldı.

Rektörün değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu konuya ilişkin şunları kaydetti: 'Ezine peynirimiz ve Çanakkale'mizin süt ürünleri, yalnızca bölgemiz için değil, ülkemiz için de büyük bir değer taşımaktadır. Üniversitemiz, kurulan bu merkez aracılığıyla hem bilimsel bilgi üretiminde hem de yerel üreticimizin rekabet gücünü artıracak çalışmaların içinde aktif şekilde yer alacaktır. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanındaki tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber ederek Ezine peynirimizi dünya standartlarında marka değerine kavuşturmak için kararlılıkla çalışacağız.'