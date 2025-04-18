Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan DOKAP'a Vurgu: 158 Proje ile Bölgenin Refahını Artıracağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan DOKAP Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde Giresun'da düzenlenen Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomik Gelişim ve Yatırımlar

Bölgenin fındık, çay, kivi ve bal gibi stratejik tarım ürünleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirten Yılmaz, kıyı ticareti ve sanayi yatırımlarıyla ekonomik çeşitliliği artırma hedefinde olduklarını vurguladı.

Yılmaz, DOKAP Bölgesi’nde son 22 yılda yaklaşık 1 trilyon lira kamu yatırımının yapıldığını ve 2004 yılında 1,2 milyar dolar olan ihracatın, 2024 yılı itibarıyla 6,7 milyar dolara yükseleceğini bildirdi.

Turizm ve Altyapı Gelişimi

Turizm alanında da önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Yılmaz, DOKAP bölgesine 2004 yılında 1,2 milyon turist gelirken, bu sayının 2023 yılında 2,8 milyona yükseldiğini ve 4,5 milyon hedefine odaklandıklarını belirtti. Ayrıca, bölgedeki yatak kapasitesinin de 11 binden 63 bine çıktığını aktardı.

Çiftçilere Destek ve İklim Değişikliği

İklim değişikliği nedeniyle zarar gören çiftçilere destek sağlayacaklarını ifade eden Yılmaz, bu süreçte kayıtlı çiftçilerin zararını karşılayacak bir çalışma yürüttüklerini de dile getirdi.

Sosyal Gelişmeler ve Altyapı Yatırımları

Bölgedeki sosyal gelişmelere de değinen Yılmaz, 2002 yılında sadece 3 devlet üniversitesi bulunurken, bugün 1 vakıf ve 13 devlet üniversitesi olduğunu kaydetti. Sağlık hizmetlerinde de aynı dönemde 118 hastane sayısının 148'e çıktığını belirtti.

Yeni Projeler ve Hedefler

DOKAP eylem planıyla 394 milyar lira kaynak ayırarak 158 projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıklayan Yılmaz, bu projelerin hem tarım, sanayi hem de turizm alanında bölgede refahı artıracağını vurguladı.

Yılmaz, "Kamusu, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle birlikte DOKAP'ı yüksek standartlarda ekonomik bir yapı haline getireceğiz" diyerek tüm kesimlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde Giresun'da gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın açılışında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde Giresun'da gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın açılışında konuşma yaptı.