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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Dünya Yatırımlarında Türkiye'nin Payı Artıyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin dünya çapındaki yatırım payının %1'e yaklaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 13:20
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Dünya Yatırımlarında Türkiye'nin Payı Artıyor

Türkiye Yatırım Alanında Büyük İvme Kazandı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, İzmir'de düzenlenen 3. Yatırım Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlardaki artışına dikkat çekti.

Dağlıoğlu, 2002 yılına kadar dünya çapındaki yatırımların kabaca binde 2'sini alırken, artık %1'e yakın bir oran elde ettiklerini vurguladı. Bu durumun Türkiye'nin yatırım performansını 5 kat artırdığını gösterdiğini belirtti.

Dünya Genelindeki Yatırım Trendleri

Dağlıoğlu, dünya genelinde uluslararası doğrudan yatırımların 2008 yılından sonra gelişmekte olan ülkelere yöneldiğine işaret etti. Türkiye'nin, Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu gibi coğrafyalarda %9,8 ile en fazla yatırım çeken ikinci ülke olduğunu kaydetti.

Sektörel Yatırımların Dağılımı

Sanayi, gıda, tarım ve hizmetler sektörlerindeki yatırımların açık ara liderliğini elinde bulunduran Türkiye, özellikle hizmetler alanında daha fazla yatırım çekme potensiyeline sahip. Ülkedeki imalat sanayi yatırımları, son on yılda önceki dönemle kıyaslandığında 4 kat artmıştır.

Son 20 yılda Türkiye'nin aldıkları yatırımların cari açığın %40'ını finanse ettiğine değinen Dağlıoğlu, Türkiye'ye 2003 yılından bu yana yaklaşık 270 milyar dolar yatırım yapıldığını duyurdu.

Ülkeye Yatırım Gelirleri ve Öncelikler

Dağlıoğlu, uluslararası şirketlerin 2006-2021 yılları arasında istihdamın %8,8'ini ve ihracatın %30'unu gerçekleştirdiğini bildirdi. Yatırım yapmayı planlayan uluslararası yatırımcılara yer seçme hizmeti sunduklarını söyleyen Dağlıoğlu, sürecin yatırımcıların önceliklerine göre şekillendiğini aktardı.

Bu bağlamda, son dönemde BYD'nin komşu şehirdeki yatırım kararı gibi gelişmeler yaşandığını belirten Dağlıoğlu, İzmir ve Manisa'da Japonya, İtalya, Romanya ve İspanya gibi ülkelerden yoğun bir ilgi gördüklerini vurguladı.

Sonuç olarak, otomotiv sektörü, otomotiv yan sanayi, yenilenebilir enerji ekipmanları, makine ve tarım teknolojileri alanlarında yoğun bir yatırımcı ilgisi olduğu ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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