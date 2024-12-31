Cumhuriyet Altını 2024'te Yatırımcıyı En Fazla Kazandırdı

2024 Yılında Cumhuriyet Altını Yüzde 53,16 Artış Gösterdi

2023 yılını 13 bin 176 liradan kapatan cumhuriyet altını, 2024 sonunda 20 bin 180 liraya ulaşarak yatırımcılarına büyük kazanç sağladı. Bu yıl, cumhuriyet altını, %53,16'lık bir artışla yatırım araçları arasında en fazla kazandıran olarak öne çıktı.

BIST 100 ve Diğer Yatırım Araçlarının Performansı

2023 yılını 7.470,18 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, 2024 sonunda 9.830,56 puana çıkarak %31,60 oranında bir artış gösterdi. Endeksteki yıllık artış miktarı ise 2.360,38 puan oldu.

Altının gram fiyatı da 2024 yılında %51,63'lük bir artışla 2.975 liraya yükseldi. 2023 yılının sonunda 1.962 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu yılın son işlem gününde büyük bir sıçrama gösterdi.

Döviz Kurları ve Yıllık Artışlar

Yatırımcılar için dikkat çeken bir diğer önemli detay ise döviz kurlarında yaşanan artışlar oldu. ABD doları, 2023 yılında 29,5550 lira seviyesindeyken, 2024 yılında 35,3580 liraya çıkarak %19,63'lük bir artış kaydetti. Euro ise, 2023'ün sonunda 32,6660 lira iken 2024 yılının son işlem gününde 36,7510 liraya yükseldi ve %12,51'lik bir artış gösterdi.