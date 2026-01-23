DAİMFED Başkanı Karslıoğlu: Kıdem Tazminatı Düzenlemesi Çarpıtılmamalı

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, kamuda personel çalıştıran taşeron firmalara ilişkin kıdem tazminatı düzenlemelerinin yanlış yorumlanmaması gerektiğini söyledi. Karslıoğlu, düzenlemenin gerçek amacının doğru aktarılmasının hem iş dünyası hem de Türk hukuk sisteminin itibarını güçlendireceğini belirtti.

Kıdem tazminatlarının hukuki zemini

Karslıoğlu, kamu idarelerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin tekliflerini EKAP İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden hazırlamasının mevzuat gereği zorunlu olduğunu hatırlattı. Ancak söz konusu modülde kıdem tazminatı maliyet kaleminin yer almadığını, dolayısıyla yüklenici firmaların bu gideri teklif bedeline dahil etmesinin fiilen ve hukuken mümkün olmadığını ifade etti.

Karslıoğlu, "6552 sayılı kanunun 8. maddesi uyarınca, işçilerin kıdem tazminatları ilgili kamu kurumu tarafından ödenmekte, sonrasında ise bu tutarlar yüklenici firmalara rücu edilerek tahsil edilmeye çalışılmaktadır" dedi. Bu uygulamanın, teklif aşamasında öngörülmesi ve fiyatlandırılması mümkün olmayan bir maliyetin sonradan yüklenicilere yüklenmesi sonucu doğurduğunu ve bunun hukuki güvenlik, belirlilik ile hakkaniyet ilkeleriyle çeliştiğini vurguladı.

Torba yasa çözüm niteliğinde

Uzun yıllardır bu yapısal sorunların çözümü için mücadele ettiklerini belirten Karslıoğlu, kamu ihale sisteminde sürdürülebilir bir mali yapı oluşturulmasının, yüklenicilerin öngöremedikleri maliyetler nedeniyle mağdur edilmemesinin ve idare-yüklenici ilişkisinde adil risk paylaşımının sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Karslıoğlu, "Mevcut hükümet tarafından hazırlanan ve 21.01.2026 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasa, uzun yıllardır dile getirilen bu hukuki sorunun çözümüne yönelik önemli bir adımdır" diye konuştu.

Siyasi polemik uyarısı

DAİMFED Başkanı, konunun siyasi polemik malzemesi yapılmaması gerektiğini belirtti. Geçen gün bir haber kanalında düzenlemenin amacından sapacak şekilde sunulduğunu, bu süreçte CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta hakkında yapılan değerlendirmelerin teknik ve hukuki altyapı yeterince yansıtılmadan tartışmayı kara propaganda noktasına taşıdığını ifade etti.

Karslıoğlu, "Bu mesele bir parti meselesi değil, doğrudan hukukun üstünlüğü, adil yargılanma ve hukuki güvenlik meselesidir" diyerek, tüm siyasi aktörlere, medyaya ve karar vericilere bilgiye dayalı, hukuki temelli ve sorumlu bir dil kullanma çağrısı yaptı. Ayrıca, "Yapılan düzenlemelerin çarpıtılmadan, gerçek amacıyla kamuoyuna aktarılması hem iş dünyasının hem de Türk hukuk sisteminin itibarını güçlendirecektir" değerlendirmesinde bulundu.

DAİMFED, düzenlemenin uygulanması ve bilgilendirme sürecinde şeffaflık ile hukuki temelin korunmasının önemine dikkat çekiyor.

