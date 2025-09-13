Demirci halıları dünya pazarında: Manisa'nın el dokuma geleneği Çin ve ABD'de rağbet görüyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde dokunan Selçuklu, Osmanlı ve Türk motifli halılar Çin ve ABD başta olmak üzere dünya pazarında yoğun ilgi görüyor.

Demirci halıları dünya pazarında: Manisa'nın el dokuma geleneği Çin ve ABD'de rağbet görüyor

Demirci halıları dünya pazarında

Manisa'nın Demirci ilçesinde dokunan Selçuklu, Osmanlı ve Türk motifleri taşıyan el ve el görünümlü makine halıları, Çin ve ABD başta olmak üzere farklı ülkelere ihraç edilerek dünya pazarında dikkat çekiyor.

Üretim süreci

Yün işlenerek ipliğe dönüştürüldükten sonra çeşitli desen ve renklerle dokunan halılar, hata kontrolü, yıkama, tıraşlama ve paketleme süreçlerinden geçirilerek ihracata hazır hale geliyor. Geleneksel dokuma teknikleri modern üretim yöntemleriyle buluşturularak ürün kalitesi ve tutarlılığı sağlanıyor.

Geleneksel ve makine dokuması

İlçede geleneksel el dokuma halıcılığı sürdürülürken, el dokuma görünümlü makine halıcılığıyla da üretim kapasitesi artırılıyor. Bu kombinasyon, hem el işçiliğinin estetiğini hem de toplu üretimin verimliliğini beraberinde getiriyor.

Pazar ve talep

Demirci üreticileri, binlerce yıllık Anadolu halıcılık kültürünü modern pazar talepleriyle buluşturarak Türk motiflerini dünyaya tanıtmayı sürdürüyor. Ürün çeşitliliği ve revize edilmiş geleneksel desenler son yıllarda yoğun talep görüyor.

İbrahim Akarsu şöyle dedi: Ürünlerimizde geleneksel Türk motiflerini baz alıyoruz. Makine dokuması sonrası halılar el halısı işlemine tabi tutuluyor. Özellikle revize edilmiş geleneksel desenler son yıllarda yoğun talep görüyor.

İbrahim Akarsu ayrıca iklim koşullarının tercihleri etkilediğini vurguladı: Soğuk bölgelerde yüksek havlı, sıcak iklimlerde ise düşük havlı halılar daha çok rağbet görüyor. Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ve Amerika pazarında geleneksel motifli halılarımız yoğun ilgiyle karşılanıyor.

