Denizli Ev Tekstili Heimtextil Frankfurt'ta 11. Kez 'Turkish Towels' ile Tanıtıldı

Denizli ev tekstili Almanya’da dünya sahnesinde

Denizli, Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen ve ev ile banyo tekstili sektörünün en prestijli buluşmalarından biri olan Heimtextil Fuarı’na güçlü bir katılım sağladı. Fuarda Denizlili firmalar, uluslararası alıcılar ve iş ortaklarıyla yüz yüze temas kurma fırsatı buldu.

Turkish Towels ile temsil

57 Denizli firmasının katıldığı fuarda, Denizli İhracatçılar Birliği bu yıl da Turkish Towels markasıyla Hall 5.1 alanında 11. kez yer aldı. Stantlarda Denizli’nin ev tekstili ürünleri sergilenirken, fuarın yoğun alanlarında yer alan Turkish Towels reklamlarıyla Türk havlusunun küresel ölçekte tanıtımı gerçekleştiriliyor. Denizi İhracatçılar Birliğini fuarda DENİB Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya Çalışkan temsil ediyor.

Yerel destek ve temenniler

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve Frankfurt Ticaret Ataşesi Murat Muştu, fuara katılan Denizlili firmalara başarı dileklerini iletti.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu fuara ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Denizli olarak ev tekstili sektöründeki deneyimimiz, markalaşma vizyonumuz ve sürdürülebilir üretim anlayışımızla bu fuarda yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Heimtextil Fuarı, yalnızca ürün sergileme değil; trendlerin belirlendiği, tasarım ve inovasyonun buluştuğu bir platform olma özelliğini taşıyor. Bu çerçevede Denizli, yeni koleksiyonlarını, çevre dostu üretim süreçlerini ve markalaşma hamlelerini ‘Turkish Towels’ standında sergiliyor. Bizler bu fuarı, yalnızca bir fuar katılımı değil; yeni iş bağlantıları kurma, küresel pazarda görünürlüğümüzü artırma ve ilimizin markasını dünya çapında temsil etme fırsatı olarak görüyoruz".

İhracat verileriyle sektör liderliği

Memişoğlu, Denizli’nin ev tekstilinde ulusal ve uluslararası ölçekteki gücüne dikkat çekerek şu verileri paylaştı: "Ülkemizin havlu ihracatının yüzde 78’i, bornoz ihracatının yüzde 66’sı ve nevresim ihracatının yüzde 61’i ilimizden gerçekleştiriliyor. Ev tekstili ihracat verileri değerlendirildiğinde ise Türkiye’nin toplam ev tekstili ihracatının yüzde 41’lik bölümü Denizli’den gerçekleştiriliyor. Bu tablo, 3.5 milyar dolarlık Türkiye ev tekstili ihracatının yaklaşık olarak yarısının Denizli menşeili olduğunu ortaya koyuyor. Bu ürün gruplarında ülke çapında liderliğimizi ve katma değerli konumumuzu sürdürüyoruz. Denizli olarak bu önemli organizasyonda yer almanın, kentimizin ihracat gücünü artırma hedeflerine hizmet edeceğini temenni ediyorum. Fuarın tüm ihracatçılarımız ve sektör adına verimli geçmesini diliyorum".

Fuar, Denizli için yeni iş bağlantıları kurma, küresel pazarda görünürlüğü artırma ve kent markasını güçlendirme açısından önemli bir platform olarak değerlendiriliyor.

