Denizli, Tokat ve Balıkesir'de Yeni Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kuruluyor

Yeni Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Açıklaması

Denizli, Tokat ve Balıkesir'de bazı alanların teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlenmesi için resmi adımlar atıldı. Bu kararlara ilişkin detaylar, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bölge Specifikasyonları

Resmi belgelere göre, Denizli'nin Honaz ilçesindeki Gürlek Mahallesi, "Denizli OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak adlandırıldı. Tokat'ın merkez ilçesindeki Taşlıçiftlik Mahallesi ise "Tokat Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ismiyle anılacak. Ayrıca, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yer alan Bezirci Mahallesi, "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi. Önemi ve Hedefleri

Bu yeni bölgelerin, yerel ekonomilere katkı sağlaması ve teknoloji alanında yenilikçi projelerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.