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Deprem Bölgesinde Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı!

Kahramanmaraş depremleri nedeniyle mücbir sebep halindeki borçluların taksit ödeme süreleri 31 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 09:20
Deprem Bölgesinde Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı!

Deprem Sonrası Taksit Ödemelerinde Önemli Düzenleme

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yaşayan borçlular için mücbir sebep halinin 31 Mayıs’a kadar uzatılması sonucunu doğurdu. Bu kapsamda, yapılandırma kanunları çerçevesinde ödenmesi gereken taksitlerin süreleri de yeniden belirlendi.

İlk Taksit Haziran Ayında

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte, mücbir sebep halinin devam ettiği yerlerdeki borçluların, 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları kapsamında ödemeleri gereken taksitlerin süreleri uzatıldı. Buna göre, 31 Mayıs'a kadar mücbir sebep hali devam eden borçlular, ilk taksitlerini mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen Haziran 2025'te ödeyecekler. Ardından, sonraki taksitlerin ödemeleri ise bu ayı takip eden aylık dönemler halinde gerçekleştirilecek.

Alacaklı İdarelerin Süreleri de Uzatıldı

Bu karar ayrıca, il özel idareleri, belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi alacaklı idarelerin taksit ödeme sürelerinde de uzatma yapılmasını içeriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen mücbir sebep hali, bu bölgelerdeki mükellefler için 31 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli olmaya devam edecek.

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