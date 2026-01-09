Dicle Elektrik Şanlıurfa’da 521 personel ve 176 araçla kış mesaisi

Son 57 yılın en sert kışında enerji arzı kesintiye uğramadı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kesintisiz ve sürdürülebilir enerji dağıtımı hedefiyle faaliyet gösteren Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da yaşanan son 57 yılın en sert kışı sırasında abonelerine güvenilir enerji sunmak için yoğun mesai yaptı. Şirket, kar yağışı öncesi yapılan meteorolojik analizler doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayarak merkez ve kırsal ekiplerini teyakkuz durumuna aldı.

Valilik koordinasyonunda kurulan kriz merkezi üzerinden yönlendirilen 521 personel ve 176 araç, buzlanma ve tipi nedeniyle oluşan arızalara anında müdahale etti. Yatırımlar ve düzenli bakım faaliyetlerinin etkisiyle bölgede ciddi bir enerji kesintisi yaşanmadı.

Dicle Elektrik İl Müdürü Naci Obut konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "İlimizdeki yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık düşüşü enerji altyapısı üzerinde yer yer olumsuz etkilere yol açtı. Sahada olan ekiplerimiz olumsuzluklara anında müdahale ederek, ilimiz genelinde kesintisiz enerji sağladı. Olumsuz hava şartlarına bağlı olarak enerji nakil hatları ve mahalle içi dağıtım şebekelerinde oluşan yoğun buz yüküne rağmen ekiplerimizin gece gündüz çalışmaları sonucu olumsuz hava şartlarında başarıyla mücadele ettik. Haliliye ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi’nde olumsuz hava şartlarının etkilenen bir elektrik direğinin onarım süreci için devreye giren ekiplerimiz yoğun kar yağışı altında 40 kilometrelik yolun bir kısmını araçlarıyla, aracın gidemediği kısmını ise yürüyerek tamamlayarak bölgeye ulaştı. Yolun tamamen kapalı olması nedeniyle 9 metre uzunluğunda ve 200 kilogram ağırlığındaki yeni direği yaklaşık 500 metre boyunca taşıdılar. Zorlu çalışmanın ardından yeni direk dikilerek mahalleye hızlı bir şekilde enerji verildi. Bu özverili çalışmaları için tüm saha ekiplerimizi kutluyorum. Bölge halkından gelen olumlu geri dönüşler de bize ayrı bir motivasyon kaynağı oldu"

Şirket yetkilileri, sahadaki koordinasyon ve hazırlıkların önemiyle birlikte abonelere kesintisiz hizmet sunma taahhüdünü yineledi. Bölgedeki çalışmalar halktan gelen olumlu geri dönüşlerle destekleniyor.

DİCLE ELEKTRİK’TEN ŞANLIURFA’DA 521 PERSONEL İLE KIŞ MESAİSİ