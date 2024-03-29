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Dış borç 500 milyar dolar olarak açıklandı

Türkiye’nin brüt dış borcu yaklaşık 500 milyar dolar olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, net dış borç stokunu ise 261.4 milyar dolar olarak duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 15:10
Dış borç 500 milyar dolar olarak açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2023 itibari ile Türkiye’nin brüt dış borç stokunu yaklaşık 500 milyar dolar olarak açıkladı. Açıklanan verilere göre net dış borç stoku ise 261.4 milyar dolar seviyesinde. Açıklanan veriler değerlendirildiğinde, stokun milli gelire oranının yüzde 44.7 olduğu görülüyor.

Son verilere göre, net dış borç stoku ise 261.4 milyar dolar olarak görülüyor. Bunun da milli gelire oranı yüzde 23.4 seviyelerinde.

Hazine garantili dış borç stoku 16,1 milyar dolar, kamu net borç stoku 5 trilyon 560 milyar TL olarak bildirildi. AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 7 trilyon 751 milyar TL seviyesinde.

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