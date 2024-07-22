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Doğal Gaz Fiyatları Spot Piyasada Belirgin Artış Gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10.412,98 TL olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 14:34
Doğal Gaz Fiyatları Spot Piyasada Belirgin Artış Gösterdi

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Artıyor

Son yapılan açıklamalara göre, spot doğal gaz piyasasında 4 Ekim 2023 tarihinde 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10.412,98 TL olarak kaydedildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, bu fiyat, sektörün dikkatle izlediği bir gelişme olarak öne çıkıyor.

İşlem Hacmi ve Gaz Ticaret Miktarı

İşlem hacminin 7.184.428 TL olarak belirlendiği bu gün, bir önceki günkü işlem hacminin ise 9.306.886 TL olduğu kaydedildi. Bunun yanı sıra, gaz ticaret miktarı 704.000 metreküp olarak gerçekleşti.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için belirlenen dengeleme gazı alış fiyatı 10.933,63 TL, satış fiyatı ise 9.892,33 TL olmuştur. Bu fiyatlar, piyasanın mevcut durumunu ve dalgalanmalarını yansıtmaktadır.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün toplamda 115.516.426 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 115.671.113 metreküp olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, doğal gaz arzının istikrarı açısından önemli bilgiler sunmaktadır.

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