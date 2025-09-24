Dolar/TL 41,4400'den İşlem Görüyor — Powell ve Veri Gündemi

Dolar/TL güne yükselişle başlayarak 41,4400 seviyesinden işlem görüyor; Powell'ın enflasyon vurgusu ve bugün yurt içi-yurt dışı veriler piyasanın odağında.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:23
Dolar/TL 41,4400'den İşlem Görüyor — Powell ve Veri Gündemi

Dolar/TL 41,4400 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,4400 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 41,4068'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,4400 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 48,9100'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 55,9850'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,4 seviyesinde bulunuyor.

Powell'ın açıklamaları piyasa üzerinde etkili

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentindeki ticaret odasında yaptığı konuşmada, makul temel senaryonun, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin nispeten kısa ömürlü olacağı olduğunu belirterek, daha yüksek ve daha kalıcı bir enflasyon riskini dikkatlice değerlendirip yöneteceklerini ifade etti.

Analistler, Powell'ın enflasyon risklerine yönelik vurgusunun para politikasındaki gevşemenin daha geniş bir zamana yayılabileceği beklentisini desteklediğini söyledi. Fed'den beklenen faiz indirimlerinin boyutuna ilişkin soru işaretlerinin devam etmesiyle dolar endeksinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Günlük veri takvimi

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.

