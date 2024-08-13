Dolar/TL Yatay Seyirle 33,56 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL Piyasa Durumu

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlayarak 33,56 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün kapanışında 33,5780 seviyesine ulaşan dolar/TL, yeni güne 33,5614 ile başlarken, avro/TL 36,6890 ve sterlin/TL ise %0,20 artışla 42,9570'dan işlem görmekte.

Makro Ekonomik Gelişmeler

Dolar endeksi şu anda 103,1 seviyesinde bulunuyor. Küresel ölçekte enflasyon endişeleri, yerini resesyon korkusuna bırakırken, ABD'deki ekonomik durumun "yumuşak iniş" yapma ihtimali, varlık fiyatlarındaki dalgalanmaları sınırlıyor.

Önemli Veriler Bekleniyor

Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin (Üretici Fiyat Endeksi - ÜFE) piyasaların yönü üzerindeki etkisinin büyük olması bekleniyor. Analistler, Fed’in eylül toplantısında %57 ihtimalle 50 baz puan faiz indirimi yapılabileceğini öngörüyor. Enflasyon verileri sonrasında bu beklentilerin yeniden şekillenmesi olası.

Teknik Göstergeler

Teknik analizlerde, dolar endeksinde 103,5 seviyesi direnç, 102 seviyesi ise destek noktası olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların, açıklanacak makro ekonomik verilerle jeopolitik gelişmeleri de takip edeceği ifade ediliyor.