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Doları olanı şenlendirecek tahmin! Dolar o tarihte zengin edecek

Son zamanlarda piyasalarda yaşanan hareketlilik ile birlikte elinde parası olan herkesin gözü kulağı dolar kurunda, vatandaşlar piyasadaki bu dalgalanmanın nasıl bir yol izleyeceğini merak edip araştırıyorlar. Dünyaca ünlü o banka herkesin merak ettiği o soruya şok edecek bir yanıt verdi. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 09.05.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 15:47
Doları olanı şenlendirecek tahmin! Dolar o tarihte zengin edecek

Piyasada yaşanan yükseliş yatırım yapacakların nasıl bir yol izleyeceklerini bulmalarında zorluyor. Dolar ile ilgili yatırımcıyı yakından ilgilendiren sıcak bir gelişme yaşandı o tarihte zirve yapacağı açıklandı Detaylar haberimizde…

banka

ÜNLÜ BANKADAN ŞAŞIRTAN TAHMİN: PARASINI DOLARA YATIRAN ZİL TAKIP OYNAYACAK

Dünyaca ünlü Fransız bankası BNP Paribas, 2024 sonu dolar/TL kuru tahminini yayınladı. Fransa'nın en büyük bankalarından BNP Paribas, 2024 yıl sonu dolar kuru tahminini yayınladı.

Bankacılık devi, bugün açıklanan enflasyon verilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tahminini doğruladığını ve Türkiye'de enflasyon eğiliminin iyiye gittiğini söyledi.

BNP Paribas, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %40 olarak açıklarken, Merkez Bankası'nın yeni enflasyon tahmininin daha da artmasını beklemediklerini açıkladı.

DOLAR 36 TL OLACAK

BNP Paribas tahminlerine göre Türk lirası dolar karşısında daha iyi performans gösterecek. Banka bu kapsamda yıl sonuna kadar dolar/TL kurunun 36 TL seviyesinde olmasını beklediğini açıkladı.

BNP Paribas, Türkiye'nin 2 yıllık devlet tahvillerinin cazip seviyelerde olduğunu ve bu tahvillerin enflasyon beklentilerine göre yüksek reel getiri sunduğunu söyledi.

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