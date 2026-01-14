Manisa TSO’dan Firmalara Yüzde 75 Destekli UR‑GE ile İhracat Atağı

Manisa TSO ve MAKİM Derneği iş birliğindeki UR‑GE Projesi, yüzde 75 devlet desteğiyle Manisa sanayisinin ihracat kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:28
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:28
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) ile MAKİM Derneği iş birliğinde hayata geçirilen UR‑GE Projesi, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında Manisa sanayisinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Proje, yüzde 75 devlet desteği ile sektör firmalarının ihracat odaklı büyümesini hedefliyor.

Hedefler ve kapsam

Proje, Manisa’da kalıpçılık, plastik enjeksiyon, metal işleme, makine aksam ve parçaları imalatı, beyaz eşya yan sanayi ile otomotiv yan sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren 40'tan fazla firmanın katılımıyla yürütülecek. Amaç, firmaların ihracat kapasitelerini artırmak, rekabetçiliklerini geliştirmek ve sürdürülebilir ihracat yapıları oluşturmaktır.

Sağlanacak destek ve faaliyetler

Projede, üç yıl boyunca sektör bazlı ihtiyaç analizleri, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, hedef pazarlara yönelik yurt dışı pazarlama programları, alım heyeti organizasyonları ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek. Tüm çalışmalar, Ticaret Bakanlığı UR‑GE mevzuatı kapsamında desteklenecek ve proje bütçesinin 55-60 milyon TL aralığında olması öngörülüyor. Katılımcı firmalar için firma başına ortalama 2 milyon TL düzeyinde destek etkisi planlanıyor.

Kümelenme ve ortak hareket

Manisa TSO koordinasyonunda yürütülen proje ile firmalar arasında ortak hareket etme kültürünün geliştirilmesi ve kümelenme anlayışının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu sayede uluslararası pazarlarda daha etkin bir rekabet ortamı oluşturulması amaçlanıyor.

İhracat Destek Ofisi güçlendirilecek

UR‑GE Projesi kapsamında, Manisa TSO bünyesindeki İhracat Destek Ofisinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi de planlanıyor. Proje çıktılarının ofis süreçlerine entegrasyonu ile firmalara sunulan ihracat danışmanlığı hizmetlerinin kapsamı genişletilecek.

Başvurular

UR‑GE Projesi’ne katılım başvuruları ocak ayı sonuna kadar devam ediyor. Başvurular, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası veya MAKİM Derneği aracılığıyla yapılabiliyor.

