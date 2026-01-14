Kâmil Koç 2025 Raporu: 10 Milyondan Fazla Yolcu ve Dünyayı 100 Kez Turlayan Seferler

Kâmil Koç 2025 verilerini açıkladı

Kâmil Koç, 1 Ocak-31 Aralık 2025 dönemine ait verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yıl boyunca gerçekleştirdiği sefer sayısı, ulaştığı yolcu hacmi ve genişleyen operasyon ağıyla şirket 10 milyondan fazla yolculuk hikâyesine ortak oldu.

Operasyonel büyüklük: Rekor mesafe ve karşılaştırmalar

Şirketin otobüslerinin yıl içinde kat ettiği toplam mesafe, Türkiye’deki kara yolu ağını 57 kez kaplayabilecek düzeyde. Aynı mesafe, dünyanın çevresini neredeyse 100 kez turlayabilecek ve yaklaşık 10 kez Ay’a ulaşabilecek büyüklüğe karşılık geliyor. Otobüsler yan yana dizildiğinde ise Türkiye’nin yüzölçümünü yaklaşık 12 kez, Avrupa kıtasını 1 kez ve Marmara Denizi’ni tam 868 kez kaplayacak operasyonel güç sergiledi.

En çok tercih edilen hatlar

Yılın en çok tercih edilen hattı bir kez daha Bursa-İstanbul oldu. Bunu Ankara-İstanbul ve Ankara-Kayseri güzergâhları izledi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya merkezli geniş hizmet ağı boyunca bu hatlar, yıl genelinde ve yoğun seyahat dönemlerinde en yüksek yolcu hareketliliğini gösterdi.

Bayram ve sömestr dönemlerindeki hareketlilik

Bayram ve tatil dönemlerinde de Kâmil Koç yoğun talep aldı. Ramazan Bayramı boyunca en fazla yoğunluk Ankara-İstanbul, Bursa-İstanbul ve Ankara-Kayseri hatlarında yaşandı. Kurban Bayramı’nda ise Bursa-İstanbul (Avrupa), Ankara-İstanbul (Avrupa) ve Ankara-Kayseri güzergâhları öne çıktı. Sömestr tatilinde öğrenci hareketliliğinin artmasıyla Bursa-İstanbul (Avrupa), Ankara-İstanbul (Avrupa) ve İstanbul Avrupa-İzmir hatları en çok tercih edilenler arasında yer aldı.

İş birlikleri ve ağ genişlemesi

2025, Kâmil Koç için operasyonel büyüme ve iş birlikleriyle de dikkat çekti. Global iş ortağı Flix desteğiyle yeni duraklar eklendi. Kahta Petrol ile Adıyaman’da, Can Diyarbakır ile Diyarbakır’da ve Mersin Seyahat ile Mersin’de operasyonlar güçlendirildi. Şirket, tarihinde ilk kez Iğdır seferlerini başlatarak hizmet ağını en uç noktalara taşıdı. Ayrıca Flix desteğiyle Bulgaristan’ın Varna kentine direkt otobüs seferleri hayata geçirildi.

Yolcunun zamandan tasarruf etmesi amacıyla Lüleburgaz-İstanbul arasında ekspres seferler başlatıldı; yeni dönemde İzmir-İstanbul, Sakarya-Bursa ve Eskişehir-İstanbul ekspres hatlarının eklenmesi planlanıyor. Filoya yapılan yatırımlarla da konfor artırıldı: 2025 yılında floya 20 adet Mercedes-Benz Türk Tourismo otobüs eklendi.

Genel Müdür Çağatay Kepek'in değerlendirmesi

Kâmil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, şirketin 2025 performansı ve gelecek hedeflerine ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Türkiye’nin ilk seyahat firması olarak, tam bir asır önce başladığımız yolculuğun 100. yılına yaklaşmanın gururunu yaşıyoruz Geride bıraktığımız yıllar boyunca milyonlarca anıyı ve insanı birbirine bağladık, sektörümüzde sayısız ilke ve yeniliğe imza attık. Bugün geldiğimiz noktada, bu köklü mirası geleceğe taşımanın sorumluluğu ve heyecanı içindeyiz. 2025 yılı, Kâmil Koç için hem operasyonel hem de marka gücü açısından son derece verimli geçti. Müşteri memnuniyetini daha ileri bir seviyeye taşıdığımız bu dönemde, başarımızı The ONE Awards gibi prestijli bir ödülle taçlandırdık. Karayolu Taşımacılığı kategorisinde halk jürisi tarafından üst üste dördüncü kez ‘Yılın İtibarlısı’ seçilmek, yolcularımızın bize duyduğu güvenin en güçlü göstergesi oldu. Türkiye karayolu yolcu taşımacılığının lider markası olarak seyahat ağımızı ülkemizin dört bir yanında ve Avrupa’da yeni duraklarla genişletmeye devam ettik. Bu kapsamda, serhat şehirleri Kars ve Iğdır’a karşılıklı seferlerimizi başlatırken, yine yıl içinde küresel iş ortağımız Flix’in desteğiyle Bulgaristan’ın önemli turizm ve liman kenti Varna’ya direkt otobüs seferlerimizi hayata geçirdik. Avrupa’ya bağlanan hatlarımızı 2026’da daha da artırarak, Kâmil Koç markasını uluslararası arenada daha güçlü bir konuma taşımayı amaçlıyoruz. Büyüttüğümüz seyahat ağımızda, aynı zamanda yolcularımıza zamandan tasarruf sağlamak adına Lüleburgaz-İstanbul arasında ekspres seferlerimizin startını verdik. Ekspres hatlarımıza yeni dönemde İzmir-İstanbul, Sakarya-Bursa ve Eskişehir-İstanbul hatlarını da eklemeyi planlıyoruz. 2025 yılında, ayrıca filomuzu çevreci, modern ve yeni nesil otobüslerle güçlendirdik. Yolcularımıza daha yüksek konfor sunmak amacıyla filomuza 20 adet Mercedes-Benz Türk Tourismo otobüs kattık. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu yatırımlar sayesinde 2025 yılında ‘yol arkadaşlığı’ vizyonumuzu bir adım öteye taşıyarak milyonlarca yolculuk hikayesine ortak olduk. Şimdi ise rotamızı, bu köklü mirası taçlandıracağımız 100. gurur yılımıza çeviriyoruz. 2026’da asırlık tecrübemizi Flix’in uluslararası vizyonu ve geniş ekosistemiyle birleştirerek; sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da sektöre değer katan projeler üretmeyi hedefliyoruz. Modern araç filomuz, liyakat sahibi uzman kadromuz ve kullanıcı dostu dijital altyapımızla her yolcumuzun seyahatini konforlu, kaliteli ve ayrıcalıklı bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Kâmil Koç olarak, 2026 yılında ‘100 Yıldır Yol Arkadaşınız’ mottosuyla; nesilden nesile aktarılan sarsılmaz güven duygusunu Türkiye’nin her yerine ve Avrupa’nın kalbinde yeni yolculuk hikâyeleriyle yaşatmayı sürdüreceğiz."

Şirket, 2026 hedefleri arasında Avrupa bağlantılarını artırmak, ekspres hatları genişletmek ve modern filoyla hizmet kalitesini yükseltmek olduğunu belirtti.

