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Döviz Fiyatları İstanbul'da Ne Durumda?

İstanbul serbest piyasada döviz fiyatları hakkında güncel bilgiler.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 09:02
Döviz Fiyatları İstanbul'da Ne Durumda?

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasada döviz açılış fiyatları güncel olarak belirlendi. Dolar, 34,2250 liradan işlem görmeye başlarken, avro ise 37,1390 liradan güne merhaba dedi.

Döviz Satış ve Alış Fiyatları

Serbest piyasada, 34,2230 lira alış fiyatı ile dolar 34,2250 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Avronun ise 37,1370 lira alış fiyatı mevcutken, satış fiyatı 37,1390 lira olarak belirlendi.

Önceki Gün Verileri

Dün itibarıyla doların satış fiyatı 34,1150 lira, avronun satış fiyatı ise 37,0260 lira olarak kaydedilmişti.

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