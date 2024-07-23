Döviz Kurları Güncel Durumu: Dolar/TL 32,95 Seviyesinde

Döviz Kurları ve Piyasa Gelişmeleri

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 32,9480 seviyesinden işlem görmeye başladı. Önceki günde düşüş yaşayan dolar/TL, günü bir önceki kapanıştan %0,4 daha düşük bir seviyeden, 32,9105 seviyesinden tamamlamıştı.

Piyasalardaki Son Durum

Yeni güne değer kazanarak başlayan Dolar/TL, saat 10:20 itibarıyla, önceki kapanışının %0,1 üzerinde 32,9480 seviyesinde işlem buluyor. Aynı dakikalarda, Euro/TL %0,1 artışla 35,8870, Sterlin/TL ise %0,1 değer kazanarak 42,6150'den işlem görüyor.

Döviz Endeksleri

Dolar endeksi şu anda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 104,3 seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'deki başkanlık seçimlerinden kaynaklanan belirsizliklerin varlık fiyatlarını karışık bir seyir izletme potansiyeline dikkat çekiyor.

Merkez Bankası'ndan Beklentiler

Yatırımcılar, bugünkü gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini ifade ediyor. Ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağı yönünde tahminde bulundu. Para politikası metninden alınacak sinyallerin piyasalarda dalgalanmalara neden olabileceği belirtiliyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Bugün ABD'de ikinci el konut satışlarının verileri de yakından izlenecek. Teknik analiz açısından, dolar endeksinde 105 ve 106 seviyeleri direnç, 104 ve 103 seviyeleri ise destek alanı olarak öne çıkıyor.