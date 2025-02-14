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Döviz Kurları Güncel Verileri: İstanbul ve Ankara

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurlarındaki son alış ve satış fiyatları açıklandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 17:19
Döviz Kurları Güncel Verileri: İstanbul ve Ankara

Döviz Kurları İle İlgili Son Durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şu şekilde oluşmuştur:

İstanbul Piyasası

Döviz TürüDün AlışDün SatışBugün AlışBugün Satış
ABD Doları36,107036,108036,216036,2170
Avro37,642037,643038,014038,0150
Sterlin45,030045,050045,670045,6800
İsviçre Frangı39,790039,800040,310040,3200

Ankara Piyasası

Döviz TürüDün AlışDün SatışBugün AlışBugün Satış
ABD Doları36,077036,157036,186036,2660
Avro37,602037,682037,974038,0540
Sterlin44,970045,180045,610045,8200

Bu veriler, yatırımcılar ve döviz ticareti ile ilgilenenler için önemli bir referans oluşturmaktadır.

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