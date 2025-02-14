Döviz Kurları Güncel Verileri: İstanbul ve Ankara

Döviz Kurları İle İlgili Son Durum
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şu şekilde oluşmuştur:
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Dün Alış
|Dün Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|36,1070
|36,1080
|36,2160
|36,2170
|Avro
|37,6420
|37,6430
|38,0140
|38,0150
|Sterlin
|45,0300
|45,0500
|45,6700
|45,6800
|İsviçre Frangı
|39,7900
|39,8000
|40,3100
|40,3200
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Dün Alış
|Dün Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|36,0770
|36,1570
|36,1860
|36,2660
|Avro
|37,6020
|37,6820
|37,9740
|38,0540
|Sterlin
|44,9700
|45,1800
|45,6100
|45,8200
Bu veriler, yatırımcılar ve döviz ticareti ile ilgilenenler için önemli bir referans oluşturmaktadır.