Döviz Kurlarında Son Durum

Döviz Kurları Üzerine Güncel İnceleme
İstanbul ve Ankara'nın serbest piyasa döviz kurlarında önemli değişimler yaşanıyor. Cuma günü ve bugünkü alış-satış fiyatlarına göz atalım.
İstanbul'daki Döviz Kurları
|Döviz Türü
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|33,9990
|34,0000
|34,0160
|34,0170
|Avro
|37,9990
|38,0000
|38,0150
|38,0160
|Sterlin
|44,8510
|44,8650
|44,8780
|44,8910
|İsviçre Frangı
|40,0340
|40,0460
|40,1320
|40,1430
Ankara'daki Döviz Kurları
|Döviz Türü
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|33,9690
|34,0490
|33,9860
|34,0660
|Avro
|37,9590
|38,0390
|37,9750
|38,0550
|Sterlin
|44,7910
|45,0010
|44,8180
|45,0280
Yatırımcıların ve döviz ticareti yapanların güncel rakamları göz önünde bulundurması büyük önem taşıyor.