Düğünlerin favori hediyesi değişti! Hem ucuz hem değerli

Düğünlerde çeyrek takma dönemi bitmek üzere! Herkes bunu tercih etmeye başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DÜĞÜNLERİN YENİ FAVORİ TAKISI

Ekonomik sıkıntılar günden güne artarak devam ederken düğün sezonunda da vatandaşlar altın alırken zorlanıyor. Artık insanlar düğünlerde bir gram altını bile alamayıp 0.25 gram altın takmaya başladı. Kuyumcular 0.25 gram altını 600 TL gibi bir fiyatlar satıyor. ABD işgücü piyasasında yaşanan düşüş ve FED faiz beklentileri sonrası altın fiyatları da yükselmeye başladı. Düğün sezonunun da başlamasıyla birlikte insanlar daha ekonomik altınları tercih etmeye başladı.





0.25 gram altın bile 600 TL seviyesine yükseldi. Cuma günü ABD verileri sonrasında ONS altın 2 bin 392 dolara kadar yükseldi. ONS altın yükselişi sonrasında 24 ayar külçe altın gram fiyatı 2 bin 504 TL, Cumhuriyet altını ise 16 bin 393 TL'ye yükseldi. FED faiz indirim beklentilerinin de artmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı. Perşembe günü yeni enflasyon verileri açıklanacak ve uzman kişiler Eylül ayında faiz indirimi olabileceğini düşünüyor. ABD enflasyon verileri ve FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak açıklamalar yatırımcılar tarafından da heyecanla bekleniyor. Eğer tahminler doğru çıkarsa altın fiyatlarının tekrar yükselmesi bekleniyor. Vatandaşlar ise gittikleri düğünlerde daha ekonomik olan 0.25 gram altın satın almayı tercih ediyor.