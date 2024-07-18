Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Düğünlerin favori hediyesi değişti! Hem ucuz hem değerli

Artık düğünlerde herkes bundan takıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 14:51
Düğünlerin favori hediyesi değişti! Hem ucuz hem değerli

Düğünlerde çeyrek takma dönemi bitmek üzere! Herkes bunu tercih etmeye başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DÜĞÜNLERİN YENİ FAVORİ TAKISI

Ekonomik sıkıntılar günden güne artarak devam ederken düğün sezonunda da vatandaşlar altın alırken zorlanıyor. Artık insanlar düğünlerde bir gram altını bile alamayıp 0.25 gram altın takmaya başladı. Kuyumcular 0.25 gram altını 600 TL gibi bir fiyatlar satıyor. ABD işgücü piyasasında yaşanan düşüş ve FED faiz beklentileri sonrası altın fiyatları da yükselmeye başladı. Düğün sezonunun da başlamasıyla birlikte insanlar daha ekonomik altınları tercih etmeye başladı. 

düğünlerin yeni favori altını

0.25 gram altın bile 600 TL seviyesine yükseldi. Cuma günü ABD verileri sonrasında ONS altın 2 bin 392 dolara kadar yükseldi. ONS altın yükselişi sonrasında 24 ayar külçe altın gram fiyatı 2 bin 504 TL, Cumhuriyet altını ise 16 bin 393 TL'ye yükseldi. FED faiz indirim beklentilerinin de artmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı. Perşembe günü yeni enflasyon verileri açıklanacak ve uzman kişiler Eylül ayında faiz indirimi olabileceğini düşünüyor. ABD enflasyon verileri ve FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak açıklamalar yatırımcılar tarafından da heyecanla bekleniyor. Eğer tahminler doğru çıkarsa altın fiyatlarının tekrar yükselmesi bekleniyor. Vatandaşlar ise gittikleri düğünlerde daha ekonomik olan 0.25 gram altın satın almayı tercih ediyor. 

İLGİLİ HABERLER

Bankadan kredi çekmek isteyenlerin haberi yok! Kredisiz nakit yöntemi bulundu

Bir anda zengin olacak burçlar! 3 burç parayı saklayacak yer bulamayacak

Toplu ulaşımda bedava müjdesi! 22 Temmuz gece yarısı itibari ile geçerli olacak!

Ziraat Bankası'ndan 25.000 TL ilaç gibi ödeme! Nakit arayana oh çektirecek kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Bankadan kredi çekmek isteyenlerin haberi yok! Kredisiz nakit yöntemi bulundu

Parası olan buradan akın akın arsa alıyor! Yakında küçük İstanbul olacak!

Çalışmayana da asgari ücret bağlanacak! İşte oturduğunuz yerden 17.002 TL almanın yolu

Toplu ulaşımda bedava müjdesi! 22 Temmuz gece yarısı itibari ile geçerli olacak!

Düğünlerin favori hediyesi değişti! Hem ucuz hem değerli

Kriptoda buna yatırım yapan bayram edecek! Fiyatı tam 10x birden yapacak!

Ziraat Bankası'ndan 25.000 TL ilaç gibi ödeme! Nakit arayana oh çektirecek kredi

2. çocuğu yapmaya karar veren ailelere müjde! Devlet destekli konut ve araç kredisi verilecek

Bir anda zengin olacak burçlar! 3 burç parayı saklayacak yer bulamayacak

2024 yılında evlenecek burçlar belli oldu! Onlar için nikah masası çok yakın

Araç sahiplerinin çilesi sona erdi! 5 dakikada e-Devlet'ten yapılacak

5 milyon kişiye EYT vurdu! İşte yeni emeklilik reformu