Dünya Konut Günü: Türkiye İMSAD'dan Sürdürülebilir Yapı Vurgusu

Türkiye İMSAD'dan Önemli Açıklama

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Dünya Konut Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülkenin yapı dönüşümünde büyük bir kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Sürdürülebilirlik ve Akıllı Kentler

Küçükoğlu, sürdürülebilirliğin öneminden bahsederek, dünya genelinde çevre dostu ve akıllı şehirlerin oluşturulmasına daha fazla önem verildiğini vurguladı. Katıldığı bir etkinlikte, "Nüfus artışı ve göçler ile kentleşme oranı hızla artıyor. Bu durum, kaynakların etkili kullanımını zorunlu kılıyor," dedi.

Yeşil Mutabakat Rehberi

Ayrıca, Yeşil Mutabakat sürecinde inşaat sektörüne ışık tutacak bir rehber hazırladıklarını ifade eden Küçükoğlu, "Bu rehber ile iklim-nötr geçiş, yenilenebilir enerji kaynakları ve karbon ayak izi gibi konulara dikkat çektik," dedi.

Riskli Konutlar ve Kentsel Dönüşüm

6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye'de konut ihtiyacının arttığını belirten Küçükoğlu, "İstanbul'da 600 bin, toplamda 1,5 milyon riskli konutu depreme dayanıklı hale getireceğiz. Türkiye genelinde ise 7 milyon yapı dönüştürülmeyi bekliyor," ifadesini kullandı.

Küçükoğlu son olarak, yapıların dönüşümüne yönelik gerekli malzemelerin temini konusunda tüm yeterliliklere sahip olduklarını vurguladı.