Düzce'nin Orman Ürünü İhracatı 10 Ayda 13 bin 639,95 Tonla Geçen Yılı Aştı

Düzce'de 10 ayda 13 bin 639,95 ton orman ürünü ihraç edildi; Mobilya Kent ile ihracatın daha da artması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 09:57
Düzce'nin Orman Ürünü İhracatı 10 Ayda 13 bin 639,95 Tonla Geçen Yılı Aştı

Düzce'nin Orman Ürünü İhracatı 10 Ayda 13 bin 639,95 Tonla Geçen Yılı Aştı

DÜZCE(İHA) — Veriler ve aylık dağılım

Düzce’de orman ürünü ihracatı, yılın ilk 10 ayında geçen yılın toplamını geride bıraktı. Kentte orman ürünleri üretimini artırma çalışmalarının sürdüğü dönemde 10 ayda 13 bin 639,95 ton orman ürünü ihraç edildi.

Ay bazında ihracat dağılımı şöyle gerçekleşti: ocak bin 133 ton, şubat 4 bin 68 ton, mart 980 ton, nisan 991 ton, mayıs 927,5 ton, haziran 750 ton, temmuz 113 ton, ağustos bin 5 ton, eylül bin 629 ton, ekim 2 bin 43,45 ton. Bu rakamlar toplamda 13 bin 639,95 ton ihracata ulaştı.

Orman varlığı açısından güçlü bir konumda olan Düzce’de, alanın %55'inin ormanla kaplı olması sektöre avantaj sağlıyor. Kurulması planlanan Mobilya Kent projesiyle birlikte orman ürünleri sektöründe daha yüksek ihracat hedefleniyor.

Karşılaştırma gerekirse, geçen yıl Düzce’den toplam 13 bin 578 ton orman ürünü ihraç edilmişti.

DÜZCE’DE ORMAN ÜRÜNÜ İHRACATI GEÇEN SENEYİ GEÇTİ. DÜZCE'NİN ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASI...

DÜZCE’DE ORMAN ÜRÜNÜ İHRACATI GEÇEN SENEYİ GEÇTİ. DÜZCE'NİN ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALARI SÜRÜRKEN 10 AYDA 13 BİN 639,95 TON ORMAN ÜRÜNÜ İHRACATI GERÇEKLEŞTİ.

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Demo Day 2025'te Girişimcilere Büyük Destek
2
Bursa Demo Day 2025'te Girişimcilere Büyük Destek
3
TŞOF Afyon'da: Mehmet Yiğiner ile Esnafın Nabzı Tutuldu
4
İŞKUR Gençlik Programı'na 483 bin 331 Başvuru
5
Eskişehir'de hamsi 100 TL'ye düştü, palamut 350 TL ile cep yakıyor
6
Düzce'den Kedi Köpek Maması İhracatı: Bin 117 Ton 495 Kilo
7
Türk Telekom 1,8 Milyar Dolarlık Finansmanı Tamamladı: 600M Yeşil Eurobond ve Sukuk

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı