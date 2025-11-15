Düzce'nin Orman Ürünü İhracatı 10 Ayda 13 bin 639,95 Tonla Geçen Yılı Aştı

DÜZCE(İHA) — Veriler ve aylık dağılım

Düzce’de orman ürünü ihracatı, yılın ilk 10 ayında geçen yılın toplamını geride bıraktı. Kentte orman ürünleri üretimini artırma çalışmalarının sürdüğü dönemde 10 ayda 13 bin 639,95 ton orman ürünü ihraç edildi.

Ay bazında ihracat dağılımı şöyle gerçekleşti: ocak bin 133 ton, şubat 4 bin 68 ton, mart 980 ton, nisan 991 ton, mayıs 927,5 ton, haziran 750 ton, temmuz 113 ton, ağustos bin 5 ton, eylül bin 629 ton, ekim 2 bin 43,45 ton. Bu rakamlar toplamda 13 bin 639,95 ton ihracata ulaştı.

Orman varlığı açısından güçlü bir konumda olan Düzce’de, alanın %55'inin ormanla kaplı olması sektöre avantaj sağlıyor. Kurulması planlanan Mobilya Kent projesiyle birlikte orman ürünleri sektöründe daha yüksek ihracat hedefleniyor.

Karşılaştırma gerekirse, geçen yıl Düzce’den toplam 13 bin 578 ton orman ürünü ihraç edilmişti.

