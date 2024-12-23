Ekimde Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yükseldi: Aylık %2,75, Yıllık %32,59 Artış

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Artış Göstermeye Devam Ediyor

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ekim ayında aylık %2,75, yıllık %32,59 artış kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Verilerin Detayları

Sonuçlara göre, endeks ekimde bir önceki aya göre %2,75, geçen yılın aralık ayına göre %27,92 artış gösterdi. Ayrıca, geçen yılın aynı ayına göre de %32,59 ve 12 aylık ortalamalara göre %42,03 yükseliş gerçekleşti.

Ana Gruplardaki Değişimler

Ana gruplar bazında, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %3,04, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde ise %1,1 artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %31,03, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %42,35 artış kaydedildi.

Alt Gruplardaki Farklılıklar

Yıllık Tarım-GFE hesaplamalarına göre, 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup yönünde daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın en düşük gerçekleştiği alt gruplar arasında %13,48 ile gübre ve toprak geliştiriciler, %16,48 ile enerji ve yağlayıcılar dikkat çekiyordu.

Öte yandan, yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar arasında %64,81 ile diğer mal ve hizmetler, %60,13 ile veteriner harcamaları yer aldı.

Aylık Değişimler ve Alt Gruplar

Aylık Tarım-GFE verilerine göre ise, 9 alt grup daha düşük, 2 alt grup daha yüksek değişim sergiledi. Aylık düşüş gösteren tek alt grup %0,01 ile makine bakım masrafları olarak belirlendi. Aylık artışın daha düşük gerçekleştiği alt gruplar arasında %0,85 ile diğer mal ve hizmetler, %0,88 ile veteriner harcamaları bulunuyor.

Aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise %5,32 ile hayvan yemi, %3,26 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.