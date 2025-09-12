Ekonomi Yönetimi'nden 12 Dev Adam'a Tebrik: EuroBasket 2025 Finali

Ekonomi yönetimi, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025)'ta Yunanistan'ı yenerek finale çıkan A Milli Basketbol Takımı'nı kutladı.

Bakanlardan kutlama mesajları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yol ver Türk'ün bayrağına. 12 Dev Adam ile finaldeyiz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bekle bizi final" paylaşımı yaparak, "Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ediyor, Almanya ile oynayacakları final maçında başarılar diliyorum. 12 Dev Adam'a şampiyonluk yolunda yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, teknik ekip ve oyuncuları tebrik edip şampiyonluk yolunda başarılarının devam etmesini dileyerek, "FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan karşısında gösterdiği üstün performansla finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızı canıgönülden kutluyorum." mesajını paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise adını finale yazdıran 12 Dev Adam'ı gönülden tebrik ettiğini belirterek, "Finaldeyiz. Şampiyonluk şarkısını hep birlikte söyleyeceğiz. Sizinle gurur duyuyoruz, şampiyonluğa inanıyoruz." paylaşımı yaptı.