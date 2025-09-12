Ekonomi Yönetimi'nden 12 Dev Adam'a Tebrik: EuroBasket 2025 Finali

Ekonomi yönetimi, A Milli Basketbol Takımı'nın Yunanistan'ı yenerek EuroBasket 2025 finaline yükselmesini kutladı; bakanlar başarı dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 23:51
Ekonomi Yönetimi'nden 12 Dev Adam'a Tebrik: EuroBasket 2025 Finali

Ekonomi Yönetimi'nden 12 Dev Adam'a Tebrik: EuroBasket 2025 Finali

Ekonomi yönetimi, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025)'ta Yunanistan'ı yenerek finale çıkan A Milli Basketbol Takımı'nı kutladı.

Bakanlardan kutlama mesajları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yol ver Türk'ün bayrağına. 12 Dev Adam ile finaldeyiz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bekle bizi final" paylaşımı yaparak, "Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ediyor, Almanya ile oynayacakları final maçında başarılar diliyorum. 12 Dev Adam'a şampiyonluk yolunda yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, teknik ekip ve oyuncuları tebrik edip şampiyonluk yolunda başarılarının devam etmesini dileyerek, "FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan karşısında gösterdiği üstün performansla finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızı canıgönülden kutluyorum." mesajını paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise adını finale yazdıran 12 Dev Adam'ı gönülden tebrik ettiğini belirterek, "Finaldeyiz. Şampiyonluk şarkısını hep birlikte söyleyeceğiz. Sizinle gurur duyuyoruz, şampiyonluğa inanıyoruz." paylaşımı yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Kuyumcular Odası: 2026 Gerçek Usulde Vergilendirme Esnafı Zorlayabilir
2
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarın: En Yüksek 3 bin 395, En Düşük 1900 Lira
3
Suudi Arabistan, Yap-İşlet-Devret Tecrübesi Olan Türk Şirketlerine Yatırım Fırsatı Sunuyor
4
Brent Petrol 68,35 Dolar: Rusya-Ukrayna Gerilimi ve Rosneft Etkisi
5
TPAO ve HAVELSAN’dan Yapay Zeka Destekli Formasyon Belirleme
6
Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa: Altın ve Dövizde Haftalık Değişim (TL)
7
Denizli'de Kale Biberi Hasadı Başladı: Kalite ve Verim Ön Planda

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak