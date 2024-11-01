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Ekonomik Güven Endeksi Yükseliyor, Enflasyon Beklentileri Düşüşte

Güven endekslerindeki artış ve enflasyon beklentilerindeki gerileme, ekonomide olumlu bir seyri tetikliyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:02
Ekonomik Güven Endeksi Yükseliyor, Enflasyon Beklentileri Düşüşte

Güven Endekslerindeki Yükseliş ve Düşen Enflasyon Beklentileri

Ekonomik güven ile reel sektör güven endeksleri, Ekim ayında 5 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak, ekonomideki olumlu seyrin güçlendiğine işaret ediyor. Tüketici güven endeksi ise 16 ayın zirvesine çıktı. Uzmanlara göre, enflasyon beklentilerindeki düşüş de bu durumu destekliyor.

Ekonomik Güven Endeksindeki Gelişmeler

Yılın ikinci yarısında güven endekslerinde yaşanan artış, piyasa katılımcılarının geleceğe dönük olumlu beklentilerini artırdı. Mart ayında 100 seviyesini gören ekonomik güven endeksi, Ağustos'ta 93,1'e düşmesine rağmen Ekim ayında 98 seviyesine yükseldi. Bu, endeksin son 5 ayın en yüksek seviyesini gördüğü anlamına geliyor.

Tüketici Güven Endeksi Yükseliyor

Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 75,9 ile yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra, her ay artarak Ekim'de 80,6'ya ulaştı. Bu, 16 ayın en yüksek seviyesi olarak dikkat çekiyor.

Hizmet Sektörü Güven Endeksi de Artışta

Hizmet sektöründe güven endeksi, Ekim ayında 114,2 seviyesine çıkarak son 4 ayın en yüksek seviyesini gördü. Bu durum, sektörün geleceğe yönelik iyimserliğini yansıtıyor.

Enflasyon Beklentilerindeki Düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, Ekim 2023 itibarıyla piyasa katılımcılarının yıllık enflasyon beklentisi %45,28'den %27,44'e düştü. Reel sektör için bu oran %49,5 ile son 15 ayın en düşük seviyesine inerken, hane halkı için %67,23 ile 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Uzman Görüşleri: Kalıcı Düşüş Beklentisi

İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sefer Şener, enflasyon beklentilerinin sürekli düşüş eğiliminde olduğunu belirtti. Temel makro verilerdeki iyileşmenin enflasyonun kalıcı olarak düşmesine katkı sağladığını ifade eden Şener, ülke Risk primindeki azalma ve yurt dışı yatırımlardaki artış gibi faktörlerin de bu süreci desteklediğini vurguladı.

Geleceğe Dair Olumlu Beklentiler

Şener, tüketici güven endeksindeki artışın, toplumun genel ekonomik duruma ilişkin olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu gösterdiğini aktardı. Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, sektörlerin mevcut ve gelecek dönem için iyimser olduklarını ortaya koyuyor. Bu durum, ekonomideki genel beklentilerin pozitif bir yönde değiştiğini gösteriyor.

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