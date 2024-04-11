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Emekli maaşı 10 bin TL olana bayram öcesi son jest! SSK, Bağkurlular hemen kontrol etsin

Emekliler Temmuz ayında ara zam alabilecek mi? İşte beklenen zam oranı...

Yayın Tarihi: 11.04.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 19:39
Emekli maaşı 10 bin TL olana bayram öcesi son jest! SSK, Bağkurlular hemen kontrol etsin

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emekli, Temmuz ayı zam oranlarını merakla bekliyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk 3 aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı %15.06 olarak belirlendi. Bu oran, Ocak ayı için %6.70, Şubat ayı için %4.53 ve Mart ayı için %3.16 olarak gerçekleşti.

Örnek olarak, 10.000 TL maaş alan bir emeklinin maaşı, %15.06 zam sonrasında 11.506 TL'ye yükseldi. Bu zam oranları doğrultusunda, emekli maaşları adım adım artış gösterdi. Ancak, Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak ek zam, enflasyon beklentileri doğrultusunda belirlenecek.

temmuz ayı emekli maaşı

Merkez Bankası'nın açıklamalarına göre, yıllık enflasyonun Mayıs ayında %73'e çıkması ardından düşüşe geçmesi bekleniyor. Bu doğrultuda, eğer ilk 6 aylık TÜFE %73 olarak gerçekleşirse, ilk 5 aylık enflasyon %21.01 olacak. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında %21 ila %22.67 arasında bir zam yapılması bekleniyor.

Emekliler, Temmuz ayındaki zam oranlarını beklerken, maaşlarının artışını heyecanla bekliyor. Ancak, enflasyon beklentileri doğrultusunda gelecek ek zamların da emekli maaşlarına nasıl yansıyacağı ise merakla bekleniyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zamların kesinleşmesiyle birlikte, emeklilerin mali durumları daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

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