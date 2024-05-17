Emekli maaşını 17'si ila 21'i arasında alanlar dikkat! Hükümetten emekliye süper jest geldi

Emeklilerin gözü kulağı, 2024 Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerinin hesaplara ne zaman aktarılacağında. Her yıl olduğu gibi, bu sene de emekliler, ikramiyelerin erken ödenmesini umut ediyor ve bu konuda heyecanla bilgi bekliyorlar. Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeme zamanı, emekli vatandaşlarımız için büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda.

Emekliye Bayram İkramiyesi

2024 yılında Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran'a denk gelmekte ve bayramın kutlanacağı günler 16 ile 19 Haziran arasında olacak. Emeklilere yönelik bayram ikramiyesi ödemelerinin, arefe gününden önce gerçekleştirilmesi bekleniyor. Daha önceki Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyeleri 2-5 Nisan tarihleri arasında dağıtılmıştı. SSK kapsamında olan ve ödeme günleri 17 ve 18 olan emeklilere 2 Nisan'da; 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara ise 4 Nisan'da ikramiyeler ödenmişti.





Emekli maaşlarının yatırılma zamanları, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Eğer emekli maaşı ödeme günü Cumartesi'ye denk geliyorsa, ödeme Cuma günü yapılır; Pazar gününe denk geliyorsa, ödeme Pazartesi günü gerçekleştirilir. SSK emeklileri her ayın 17'sinden 26'sına kadar olan süreçte maaşlarını alırken, Bağ-Kur emeklileri ise her ayın 25'inden 28'ine kadar olan dönemde ödemelerini almaktadırlar.