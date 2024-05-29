Emekliler bu tarihleri not etsin! Tüm hespalara maaşa ek 3000 TL yatırılacak

Her yıl emeklilere verilen ek ödemeler merakla araştırılırken bu yıl da destek olunacağı kaydedildi. Enflasyon karşısında eriyen maaşlara seyyanen zam gelmeyeceği öğrenilirken, emekilerin her yıl 2 kez aldığı ödemenin tarihi netleşti. Ramazan Bayramı’nda yatırılan emekli ikramiyelerinin Kurban Bayramı ödemeleri merak edilirken, geri sayım da başladı.

Emeklilerin aylardır beklediği ek ödemenin tarihi netleşti! En son Ramazan Bayramı’nda verilen bayram ikramiyesinin Kurban Bayramı’nda da hesaplara yatacağı aktarılırken, ödemenin tarihi merak konusu olmuştu. Emekliler bayram öncesinde ödemenin yatıp yatmayacağını araştırırken, müjdeli haber geldi. İşte Kurban Bayramı emekli ikramiyelerine ilişkin tüm detaylar…

Maddi zorluklar nedeniyle emekli vatandaşlara her yıl verilen bayram ikramiyeleri 2024 yılında da devam ediyor. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen bu ödeme, bir nebze de olsa bayramda ihtiyaçları görüyor. Maaşı düşük olan emekliler ise bu ödemenin tarihini her yıl merakla araştırıyor.





Bu yıl yapılan zamla 3000 liraya yükseltilen bayram ikramiyelerinin ilki Ramazan Bayramı öncesinde yatmıştı. Bu sayede emekliler ihtiyaçlarını önceden alabilmişti. Kurban Bayramı için de ödeme tarihi de yenilerde netleşti.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı kapsamında emeklilere verilecek olan 3000 lira emekli ikramiyesi, 15 Haziran 2024 tarihinde hesaplara yatırılıyor olacak. Bu yıl yapılacak olan ek ödeme ise yine emekli başına 3000 TL olup, toplamda 41.3 milyar liraya ulaşacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2018 yılından bu yana emeklilere toplam 166.2 milyar liralık ikramiye ödemesi yaptı. Bu ödemeler ise emekli vatandaşların her bayram öncesinde maddi ihtiyaçlarını karşılama imkanı sundu.