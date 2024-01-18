Emekliler dikkat: Bayram ikramiyesinde flaş gelişme

SSK ve Bağkur emekli aylıkları için yüzde 5 oranında artış yapılırken yüzde 42,6'ya yükselerek en düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltilmesi emekliler için yeterli karşılanmıyor. Bu sene emeklilere yeni hzimetler devreye girdi. Maaşlara gelen zamların yanı sıra emekli bayram ikramiye artışları da yürürlüğe girdi.



EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

2023 yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir defaya mahsus 5 bin TL'lik ikramiyeden, çalışan çalışmayan tüm emekliler yararlanmaktadır. Gelen güncelleme sonrasında Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinde artış yapılacağı belirtildi.

2018 senesinde 1000 TL olarak ödeme yapılırken bayram ikramiyeleri 2021 senesinde 1.100 TL ve geçtiğimiz sene ise 2 bin TL olarak artış yaşandı.





KÜLTÜREL FAALİYETLER

Emeklilerin sosyal faaliyetlerinde imkan verilirken projeler hayata geçirilerek 65 yaşını tamamlayan vatandaşlar için özel kart verilerek otobüs, tren ve uçak biletlerinde aynı zamanda sinema, tiyatro ve müze gibi kültürel faaliyetlerin biletlerinde indirim uygulanması amaçlanıyor.

