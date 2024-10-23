Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Bankalar Ekim ayı kampanyaları ile alakalı açıklamalarına ve kampanya duyurularına devam ediyor. Ekim ayına sonuna yaklaştığımız şu günlerde mevcut kampanyalar ile alakalı açıklama yapan bankalar, bitecek olan kampanyaları için başvuruların tamamlanması gerekliliği konusunda uyarıyor. Ekim ayında, alışveriş tutkunları için iki büyük markadan sunulan geri iade kararı, modaseverleri harekete geçirdi. İpekyol ve Saat&Saat,1-31 Ekim2024 tarihleri arasında yapacağınız alışverişlere özel fırsatlarla müşterilerini karşılıyor. Her iki kampanyaya dahil olan Yapı Kredi World Kart sahipleri 900 TL iade alıyor.

İpekyol ile 400 TL Puan FIRSATI

İpekyol , Ekim ayı boyunca gerçekleştirdiği kampanya ile alışveriş tutkunlarını harekete geçirirken, 1-31 Ekim2024 tarihleri arasında, İpekyol'dan yapılacak 2.500 TL ve üzeri alışverişlerde 400 TL İpekyol Puanı kazanma imkanı sunuyor. Bu puanlar, İpekyol'un yanı sıra Machka ve Twist mağazalarında da harcanabileceği ifade edilirken, Chippin uygulamasını kullanarak İpekyol’un fiziki mağazalarından yapılacak alışverişlerde, ek olarak50 TL İpekyol Puanı kazanılacağı belirtilmiş bulunuyor.

Saat&Saat’te Worldpuan Kampanyası

Saat&Saat, Ekim ayında alışveriş yapan müşterilerine geri iade fırsatını açıkladı. 1-31 Ekim2024 tarihlerinde, Saat&Saat mağazalarından yapılacak 7.500 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL Worldpuan kazanılacağı açıklandı. Bu kampanya, bireysel kredi kartları ve debit kartlarla gerçekleştirilen alışverişler için geçerli olacak. Bu sayede hem hayalinizdeki saati satın alabilir hem de Worldpuanlarınızla diğer alışverişlerinizde avantaj sağlayabilirsiniz.

Yukarıda bahsi geçen kampanyalarda müşteriler, peşin veya taksitli alışverişlerinde ilk yaptıkları işlem üzerinden Worldpuan kazanacak. Öte yandan, ek kartlar ile yapılan harcamalardan ödül kazanımı sağlanacak, ancak puan yüklemesi asıl karta yapılacak. Ekim ayında yapacağınız alışverişlerle birikimlerinizi artırabilir, hem de stilinize yenilik katabilirsiniz. 31 Ekim’e kadar kampanyaların geçerliliği devam ediyor.