DOLAR
34,26 -0,08%
EURO
36,98 0,02%
ALTIN
2.993,51 1,02%
BITCOIN
2.275.552,87 1,67%

Fed'in Bej Kitabı'na Göre Ekonomik Aktivite Az Değişti

Ekim ayı Bej Kitap raporu, ABD ekonomisinde iş faaliyetinin sınırlı değişiklik gösterdiğini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 22:04
Fed'in Bej Kitabı'na Göre Ekonomik Aktivite Az Değişti

Fed'in Ekim Ayı Bej Kitap Raporu

Amerikan ekonomisine dair güncel verilerin yer aldığı Bej Kitap raporu, ABD Merkez Bankası tarafından yayımlandı. Raporda, son haftalarda neredeyse tüm bölgelerde ekonomik faaliyette "çok az" değişiklik gözlemlendiği bildirildi.

Ekonomik Faaliyet ve Büyüme

Fed, raporunda eylül ayının başından itibaren çoğu bölgede ekonomik faaliyette "çok az" değişim yaşandığını, ancak sadece iki bölgede ılımlı bir büyüme kaydedildiğini kaydetti. Çoğu bölgenin imalat faaliyetlerinde bir düşüş yaşandığı belirtiliyor. Bununla birlikte, bazı bölgelerde faiz oranlarındaki düşüşün iyileşmelere neden olduğu ifade edildi.

Geçici Etkilerin Değerlendirilmesi

Rapor, ABD'deki liman işçilerinin kısa süreli grevinin sadece hafif ve geçici kesintilere yol açtığını ortaya koydu. Ayrıca, kasırgaların tarım arazileri üzerinde oluşturduğu hasarın iş faaliyetlerine ve turizm sektörüne olumsuz etkide bulunduğu vurgulandı.

İyimser Gelecek Beklentileri

Artan belirsizlik ortamına rağmen, raporda bölgeler arasındaki temasların uzun vadeli ekonomik görünüm konusunda daha iyimser olunduğu belirtildi. İstihdamda da hafif bir artış yaşandığı, bölgelerin yarısından fazlasının istihdamda orta düzeyde büyüme bildirdiği ifade edildi.

Enflasyon ve Fiyat Gelişmeleri

Raporda, enflasyonun ılımlı seyir izlemeye devam ettiği ve çoğu bölgede satış fiyatlarının hafif veya orta düzeyde artış gösterdiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fed'in Bej Kitabı'na Göre Ekonomik Aktivite Az Değişti
2
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın İSO Toplantısındaki Açıklamaları
3
Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
4
İSO Meclisi Ekim Ayı Toplantısı: Ekonomi Yönetimi ve Sanayi Üzerine Değerlendirmeler
5
Uzay Ekosisteminin Gelişimi ve Uluslararası İşbirlikleri SAHA EXPO'da Tartışıldı
6
TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısı Üzerine Açıklama
7
Spot Doğal Gaz Piyasası Güncel Verileri

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak