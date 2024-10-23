Fed'in Bej Kitabı'na Göre Ekonomik Aktivite Az Değişti

Fed'in Ekim Ayı Bej Kitap Raporu

Amerikan ekonomisine dair güncel verilerin yer aldığı Bej Kitap raporu, ABD Merkez Bankası tarafından yayımlandı. Raporda, son haftalarda neredeyse tüm bölgelerde ekonomik faaliyette "çok az" değişiklik gözlemlendiği bildirildi.

Ekonomik Faaliyet ve Büyüme

Fed, raporunda eylül ayının başından itibaren çoğu bölgede ekonomik faaliyette "çok az" değişim yaşandığını, ancak sadece iki bölgede ılımlı bir büyüme kaydedildiğini kaydetti. Çoğu bölgenin imalat faaliyetlerinde bir düşüş yaşandığı belirtiliyor. Bununla birlikte, bazı bölgelerde faiz oranlarındaki düşüşün iyileşmelere neden olduğu ifade edildi.

Geçici Etkilerin Değerlendirilmesi

Rapor, ABD'deki liman işçilerinin kısa süreli grevinin sadece hafif ve geçici kesintilere yol açtığını ortaya koydu. Ayrıca, kasırgaların tarım arazileri üzerinde oluşturduğu hasarın iş faaliyetlerine ve turizm sektörüne olumsuz etkide bulunduğu vurgulandı.

İyimser Gelecek Beklentileri

Artan belirsizlik ortamına rağmen, raporda bölgeler arasındaki temasların uzun vadeli ekonomik görünüm konusunda daha iyimser olunduğu belirtildi. İstihdamda da hafif bir artış yaşandığı, bölgelerin yarısından fazlasının istihdamda orta düzeyde büyüme bildirdiği ifade edildi.

Enflasyon ve Fiyat Gelişmeleri

Raporda, enflasyonun ılımlı seyir izlemeye devam ettiği ve çoğu bölgede satış fiyatlarının hafif veya orta düzeyde artış gösterdiği kaydedildi.