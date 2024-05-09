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Emeklilere 14.000 TL sabah sürprizi! O şartla her emeklinin hanesine ödenecek

Emekliler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan gelen haberle sevince boğuldu. Emekliler kişi başı 14.000 TL ödeme alacak. Peki hangi emekli ödemeden yararlanacak? Ödemenin şartları neler?

Yayın Tarihi: 09.05.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 12:55
Emeklilere 14.000 TL sabah sürprizi! O şartla her emeklinin hanesine ödenecek

Cumhurbaşkanı tarafından saat 19.15'te duyurulan müjde ile emeklilere kişi başı 14.000 TL'lik ödeme yapılacak. Türk Ekonomi Bankası tarafından emekli maaşı alan ve 36 ay boyunca maaşlarını TEB' den alma taahhüdü veren emeklilere promosyon desteği sağlanacak. Bu özel destek emekliler arasında büyük sevinç yarattı ve bayram havası estirdi.

TEB emekli maaşı alan ve çiftçilikle uğraşan vatandaşlara yönelik heyecan verici bir kampanya başlattı. Banka mobil uygulama müşteri hizmetleri hattı veya internet şubesi aracılığıyla başvuran emeklilere 14.000 TL'ye kadar nakit destek ödemesi sunacak. Türkiye Ekonomi Bankası bu promosyon kampanyasını güncelleyerek çiftçilikle uğraşan emeklilere ekstra destekler de sağlayacak.

Emeklilere 14.000 TL sabah sürprizi! O şartla her emeklinin hanesine ödenecek

Mayıs Ayı Sonuna Kadar Devam Edecek

Emekli maaşı alanlar başvuru işlemlerini mobil bankacılık internet bankacılığı veya şubeler aracılığıyla kolayca yapabilecekler. Çiftçilikle uğraşan emeklilere ekstra avantajlar da sunulacak. Harman Kart ve kredili mevduat hesabı üzerinden ekstra nakit destek sağlanacak. Emekliler ayrıca özel faiz oranlarından ve günlük nakit çekim desteğinden faydalanırken ücretsiz havale ve EFT fırsatlarından da yararlanabilecekler.

Türkiye Ekonomi Bankası'nın hazırladığı yeni promosyon paketi mayıs ayı sonuna kadar devam edecek. SSK Bağ-Kur, memur emeklisi fark etmeksizin tüm emekliler başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Emekliler 0 faizli kredi fırsatı ve faizsiz alışveriş imkanlarından da yararlanabilecekler.

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