Emeklilere 20.000 TL sınırı geldi! Artık resmen yapılamayacak

Bankalar tarafından aşınan karar gereği ATM'lerden nakit çekme işleminin sınırlandırılması kararı 81 il genelinde uygulanmaya başlanacak.

ATM kullanımının artmasına rağmen banka gişeleri kalabalık olmaya devam ediyor. Bu durumda ATM kullanmayı bilmeyen vatandaşlar, özellikle de emekli vatandaşlar, küçük meblağlar için bile şube temsilcilerini tercih ediyor. Bu duruma karşılık 81 eyalet yeni önlemler uygulamaya konulacağı bildirildi.





Gelecekte para çekme ve para yatırma işlemleri yalnızca ATM'lerden yapılabilecek. Bankanın aldığı karar nedeniyle banka şubelerinden artık 20.000 TL'nin altında para çekilemeyecek. Belirlenen tutarın altında olan işlemler yalnızca ATM'lerden gerçekleştirilecektir.

Bu karar sonrası emeklilerden itiraz geldi. Artık şubelerden ihtiyaç duydukları tutarı çekemeyen veya yatıramayan emekliler, bankaların aşırı yüklenmesini önleme kararına tepki gösteriyor. ATM'leri sevmeyen veya kullanmayı bilmeyenlere yönelik sorun yaratan bu karar, banka yoğunluğunun azaltılması ve ATM kullanımının artırılmasını amaçlıyor. Bu yeni düzenlemenin amacı emeklilerle birlikte ATM kullanmayı bilmeyenlerin hızlı bir şekilde işlem yapabilmelerini sağlamak olduğu ifade ediliyor.