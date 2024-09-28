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Emlak İşletmesine Fahiş Fiyat Artışı Nedeniyle 100 Bin Lira Ceza

Emlak sektörü, fiyat artışlarına karşı sıkı denetim altında. 117 işletmeye toplam 11.7 milyon lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 09:11
Emlak İşletmesine Fahiş Fiyat Artışı Nedeniyle 100 Bin Lira Ceza

Fahiş Fiyat Artışına Cezalar Geliyor

Ticaret Bakanlığı, konut kredisi faiz oranlarının düşeceğine dair çıkan haberler üzerine emlak sektöründe fiyat artışlarını denetlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, bir emlak işletmesine 100 bin lira idari para cezası kesildi.

117 Emlak İşletmesine Ceza

Yapılan incelemelerde, eylül ayında emlak ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edildi. Her bir işletmeye 100 bin lira ceza kesilerek toplamda 11 milyon 700 bin lira idari yaptırım uygulanmasına başlandığı açıklandı.

İlan Fiyatları Yakından Takip Edilecek

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilan platformlarındaki fiyat değişimlerinin düzenli olarak takip edileceği ve kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan işletmelere karşı kararlı bir şekilde denetimlerin sürdürüleceği ifade edildi.

Bu tür denetim ve yaptırımların emlak sektöründe piyasayı dengelemeye yardımcı olması amaçlanıyor.

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