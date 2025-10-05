Emtia Piyasaları: Hükümet Kapanması Altın ve Gümüşü Yükseltti, Petrol Düştü

Emtia piyasaları karışık seyretti: Hükümet kapanması ve Fed beklentileri fiyatları şekillendirdi

TUNAHAN KÜKÜRT - ABD'de federal hükümetin kapanması ve zayıf iş gücü piyasasına ilişkin haber akışı, emtia fiyatlamalarında belirleyici oldu. Yatırımcıların önümüzdeki hafta odağında, hükümetin yeniden açılıp açılmayacağı ve Fed toplantı tutanakları bulunuyor.

Hükümet kapanmasının veri akışına etkisi

Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin bütçe üzerinde uzlaşamaması sonucu federal hükümetin kapanması, kritik ekonomik veri akışını aksattı. Bu kapsamda Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) başta olmak üzere bazı kurumlar haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve tarım dışı istihdam gibi verileri yayımlayamadı. Kesinti, Fed’in veri temelli para politikası sürecinde öngörülebilirliği azalttı.

Para piyasaları ve faiz beklentileri

Analistler, para piyasası fiyatlamalarında bu ay ve aralık toplantılarında faiz indirimlerinin güçlü bir beklenti olmaya devam ettiğini; 2026 için ise en az iki ek indirimin öngörüldüğünü belirtti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,12 seviyesinde kapattı, dolar endeksi ise yüzde 0,4 düşüşle 97,7'ye indi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, hükümetin kapanmasının büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. IMF Sözcüsü Julie Kozack ise etkisinin sürece ve uygulamaya bağlı olduğunu belirterek "Federal hükümetin tam olarak finanse edilmesini sağlayacak bir uzlaşmaya varılmasını umuyoruz." dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt kapanmanın ekonomik sonuçlarının arttığına dikkat çekti ve BLS ile BEA verilerinin askıda olmasının politika yapıcıları ve piyasa aktörlerini belirsizlik içinde bıraktığını söyledi.

Değerli metaller: Altın 7. haftayı da yükselişle tamamladı

Değerli metaller, hükümet kapanmasının yarattığı güvenli liman talebi ve Fed’in faiz indirimi beklentileriyle genel olarak değer kazandı; paladyum hariç diğer metallere alım geldi. Altının ons fiyatı üst üste yedinci haftada da yükseldi ve haftayı 3 bin 887 dolardan tamamladı, hafta içinde 3 bin 896,93 dolarla rekor kırdı.

Gümüşün ons fiyatı altındaki güçlü seyirle paralel 48,37 dolara yükselerek Nisan 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Gümüş haftayı 47,99 dolardan kapattı. Haftalık bazda ons fiyatlarında gümüş yüzde 4,2, platin yüzde 2,3, altın yüzde 3,4 değer kazanırken, paladyum yüzde 0,8 değer kaybetti.

Baz metaller: Grasberg kazası bakırı öne çıkardı

Baz metallerde, Endonezya’daki Grasberg madenindeki kaza yatırımcıların odağına yerleşti. Analistler kazanın yol açtığı yıllık bazda yaklaşık 500 bin ton üretim kaybının bakırda uzun süreli arz açığı riski doğurabileceğini belirtti. Tezgah üstü piyasada libre bazında fiyatlar bu hafta bakırda yüzde 6,8, çinkoda yüzde 4,7, alüminyumda yüzde 2,2, nikelde yüzde 1,9, kurşunda yüzde 0,6 yükseldi.

Petrol fiyatları dört ayın en düşük seviyesinde

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki artış, OPEC+’ın gelecek ay üretimi artırabileceğine dair haber akışı ve hükümet kapanmasının etkisiyle geriledi; fiyatlar 64,11 dolar ile dört ayın en düşük seviyesini gördü. OPEC+ ülkelerinin kasım üretim kararına yönelik beklentiler ve Suudi Arabistan kaynaklı haberlerin kasımda günlük 500 bin varile kadar ek artış olabileceğine dair spekülasyonlar baskı oluşturdu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre ülkenin ticari ham petrol stokları 1,8 milyon varil artış kaydetti; benzin stokları 300 bin, distilat stokları ise 600 bin varil yükseldi. Bu gelişmeler rafineri faaliyetlerindeki zayıflama ve talepteki yavaşlamaya işaret etti. Haftalık bazda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,4 gerilerken, New York'ta işlem gören doğal gazın fiyatı MMBtu cinsinden yüzde 17,3 yükseldi.

Tarım emtiaları karışık görüntü verdi

Tarım emtialarında USDA raporu ve küresel arz koşulları etkili oldu. USDA'nın yüksek üretim ve stok tahminleri küresel arz baskılarını artırdı. ABD’de etanol üretiminin beklentilerin altında kalması ve mısır stoklarının tahminlerin üzerinde açıklanması mısırda satış baskısı yarattı; ancak ihracat talebindeki toparlanma ile mısır haftayı pozitif tamamladı.

Pirinç fiyatlarında Hindistan’daki güçlü muson yağışları üretim beklentilerini artırarak arz endişelerini hafifletti. Chicago Ticaret Borsası'nda bu hafta kile başına fiyatlar pirinçte yüzde 1,2, buğdayda yüzde 1 düştü, soya fasulyesi yüzde 0,3 ve mısır yüzde 0,6 yükseldi. Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar pamukta yüzde 1,7 azalırken, kahve yüzde 2,7 ve şeker yüzde 0,7 değer kazandı; kakao tonu ise haftayı yüzde 10,6 azalışla tamamladı.

Yatırımcıların önümüzdeki dönemde izleyeceği başlıca gelişmeler arasında hükümetin yeniden açılıp açılmayacağı, Fed toplantı tutanaklarının açıklanması ve OPEC+ kararları yer alıyor.